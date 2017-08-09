Süper Lig ekibinden Samir Nasri bombası

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Fransız Samir Nasri için flaş bir iddia ortaya atıldı...



Fransız basını, Akdeniz ekibinin yıldız oyuncu Samir Nasri ile ilgilendiğini iddia etti. Habere göre, daha önce Jeremy Menez’i renklerine bağlayan Antalyaspor’un bu transferde istekli olduğu öne sürüldü.



2004-2008 sezonunu Marsilya’da geçiren Nasri, burada 121 maçta 11 gol attıktan sonra İngiliz ekibi Arsenal’e transfer oldu. Topçular’da 86 maçta 18 kez rakip ağları sarsan 1,75 boyundaki futbolcu, 2011 yılında Manchester City’nin yolunu tuttu.



Manchester City’de 124 maçta 18 gole imza atan Fransız orta saha oyuncusu geçen sezonu ise Sevilla’da kiralık olarak geçirdi. İspanya’da 23 maçta sadece 2 gol kaydedebilen futbolcu, Fransa Milli Takımı formasıyla da 41 maçta 5 gol attı.





Kaynak:Ajansspor