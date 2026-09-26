3 yıl önceki depremi bilmişti: Ünlü Şener Üşümezsoy sıradaki depremin yerini açıkladı!
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un sıradaki depremin nerede olacağını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un sıradaki depremin nerede olacağını açıkladı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede daha önce yapılan fay ve stres değerlendirmelerini yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 31 Mart 2023’te yaptığı açıklamalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atatürk Barajı’nın güney kenarındaki faylara dikkat çektiği görülüyor. Üşümezsoy, özellikle Bozova Fayı çevresinde stres birikimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Üşümezsoy, söz konusu açıklamalarında Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgede bazı fayların gerilme yaşayabileceğini savunmuştu. Atatürk Barajı çevresindeki fayların konumuna ve bölgedeki stres değişimlerine dikkat çeken Üşümezsoy, Bozova Fayı’nın da izlenmesi gerektiğini ifade etmişti.Aradan geçen yaklaşık 3,5 yılın ardından Karaköprü’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bu eski açıklamaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
24 Eylül’deki sarsıntının ardından farklı uzmanlar da bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Uzmanlar Bozova Fayı’nın 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığını belirtti.Üşümezsoy’un yıllar önce Bozova Fayı ve Atatürk Barajı çevresine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin, 2 gün yönce yaşanan sarsıntının ardından yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.
Üşümezsoy “2012'de Erzincan Depremi'nin 20. yılı da basının talep ettiği nerede deprem riski var diye sorunca üç yer söylemişim: Sivrice, Acıpayam ve Yedisu ikisi oldu. Diğer üçüncü bir alan da ise aynı şekilde Sisam Depremi'nden evvel Sisam fayını belirtmiştik" dedi.
Nefes'ten Tuğçenur Acar'ın haberine göre Şener Üsümezsoy "Keza Foça'da olan depremler korkuturken depremin Midilli güneyinde olduğunu vurguladıktan sonra biliyorsunuz herkes Adalar fayı derken biz Düzce'de olan depremi belirttik ve herkes büyük deprem dediği zaman, 7'nin üzerinde deprem derken biz yalnızca 6 ile 6,5 arasında Silivri-Kumburgaz arasında ki fayın kırılacağını belirttikten sonra daha ilginç olanı kimse Sındırgı'nın adını bilmezken Simav-Sındırgı'yı işaret etmiştik ve bu işaret ettiklerimizin çoğunu haber olarak verilmişti” diye konuştu.
Üşümezsoy “Yani bu anlamda bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale fayı olarak görülmekte. Ve Pamukkale fayında ki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında. Yani bu fayın uzanımı Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında. Tarihsel olarak da burada Laodikeia da depremlerin en çok olduğu bölgedir, Pamukkale'de ve sıcak sular buradan kaynaklanmaktadır. Ve burada Milattan Sonra 40'ta da olan büyük bir deprem tarihsel, antik tarihte de bilinen depremlerdendir." dedi.
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