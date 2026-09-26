3 yıl önceki depremi bilmişti: Ünlü Şener Üşümezsoy sıradaki depremin yerini açıkladı!

Üşümezsoy “Yani bu anlamda bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale fayı olarak görülmekte. Ve Pamukkale fayında ki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında. Yani bu fayın uzanımı Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında. Tarihsel olarak da burada Laodikeia da depremlerin en çok olduğu bölgedir, Pamukkale'de ve sıcak sular buradan kaynaklanmaktadır. Ve burada Milattan Sonra 40'ta da olan büyük bir deprem tarihsel, antik tarihte de bilinen depremlerdendir." dedi.