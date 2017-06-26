Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!

Program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eşinden ayrılmasına neden olan Şeyma Subaşı, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda tuhaf ifadeler kullandı. Ilıcalı ile nikahsız birliktelik yaşayan ve bu gayrımeşru ilişkiden bir çocuğu olan Subaşı, "sosyalliğinden dolayı" namaz kılmadığını söyledi.



Röportajın ilgili kısmı şöyle:



- "Ben artık devam edemeyeceğim, yeter" dediğin hiç olmadı mı?



- Sence kaç kere dedim? Her hafta diyordum! Ama insanlara pek fazla ağlamadım.



- Hep içinde tuttun?



- Evet. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor... Hayatta hiçbir zaman "Şu olsun" diye dua etmedim. "Hayırlısıyla" dedim hep. İçten söylüyorum. Yemin ederim. Hayırlısı neyse o olsun dedim. Değilse ben artık başka yola gideyim, onlar mutlu olsun...