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Sessiz Kalma Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık!

Anadolu Gençlik Derneği ,terör devleti İsrail'in bugün 3 Filistinli genci şehit edip Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kılınmasını yasaklaması üzerine bu akşam saat 21:30'da İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:10
Sessiz Kalma Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık!

Anadolu Gençlik Derneği ,terör devleti İsrail'in bugün 3 Filistinli genci şehit edip Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı'nı yasaklaması üzerine bu akşam saat 21:30'da İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

Terör devleti İsrail, bu sabah 3 Filistinli genci şehit ederek Mescid-i Aksa'da cuma namazını yasakladı. Sonrasında Kudüs müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınması üzerine harekete geçen Anadolu Gençlik Derneği, protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

Terör devleti İsrail'in yaptığı zulümlere karşı protesto gösterisi 'Sessiz Kalma Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık' adı altında bu akşam saat 21:30'da İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenecek.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:10
  1. israil
  2. Mescid-i Aksa
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