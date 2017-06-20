Sapkınlar kudurdu

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - HARUN SEKMEN / İSTANBUL - 19-25 Haziran tarihleri arasında Taksim ve çevresinde 25’incisi düzenlenecek olan Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks’lerin (LGBTİ) sözde “Onur haftası” programları yayınlandı. Sapkınlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığı sözde “Onur haftası” programının, bayramı da içine alan Ramazan ayının son haftasına düzenlenmeye çalışılması, toplumun manevi değerlerinin nasıl yok edilmek istendiğini gözler önüne serdi. KAOSGL, gezi olaylarının finansörü olduğu ortaya çıkan George Soros’un Açık Toplum Vakfı, Avrupa Birliği (AB) ve Alman Vakıfları tarafından destekleniyor. Açık bir şekilde toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya çalışılan provokatif yürüyüş öncesi etkinliklere CHP’li Şişli Belediyesi’nin de yer tahsisinde bulunması rezaletin boyutlarını gözler önüne serdi.

ÖZGÜRLÜK DEĞİL AHLÂKSIZLIK

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Örgütler ülkemizi asli değerlerinden uzaklaştırmak için her türlü yolu deniyor. Bu tür konular özgürlük değil ahlaksızlıktır. Toplumu dejenere etmek için herkese görev bölümü yapılmış bu kişiler de toplumun ahlaki ve inanç temellerine dinamit koyuyorlar. Bu tarz yürüyüşlerin önüne geçilmelidir” diye konuştu.

SAPKINLIK İNSAN HAKKI DEĞİL

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaşise, “İnançsız toplumlarda çıkan sapkınlıkların asla bir insan hakkı olmayacağını ilan ediyor ve kişilerin, rahatsızlıklarını yürüyüşlerle, meşru duruma getirme yerine, psikolojik tedaviye gitmelerini tavsiye ediyoruz. Cinsi sapkınlıklar, ‘insan haklarının’ değil, psikolojinin konusudur” dedi. Devlet yetkililerinin yürüyüşü engellemesi gerektiğin vurgulayan Akbaş, “İçişleri Bakanlığını yürüyüşü engellemeye davet ediyoruz” dedi.

İĞRENÇ BİR YÜRÜYÜŞ

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter de, “Bu yürüyüşün Ramazan ayından sonra bayramın ilk günü yapılacak olması milletin sinir uçlarına yönelik bir uygulamadır. Milletimizin uyanık olması tahriklere gelmemesi lâzım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun da sokaklarda olduğuna işaret eden İlter, “Bir taraftan Kılıçdaroğlu yürüyor, bir taraftan LGBTİ’ler yürüyor. Bu tür yürüyüşlerin kesinlikle yasaklanması lâzım” dedi.