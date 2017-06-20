Sapkınlar kudurdu
Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan LGBTİ’nin sözde “Onur haftası” 19-25 Haziran arasında yapılacak. STK temsilcileri “Açık bir şekilde provokasyon olduğu belli olan bu yürüyüş mutlaka devlet tarafından yasaklanmalıdır” dedi.20 Haziran 2017 Salı 07:15
ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - HARUN SEKMEN / İSTANBUL - 19-25 Haziran tarihleri arasında Taksim ve çevresinde 25’incisi düzenlenecek olan Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks’lerin (LGBTİ) sözde “Onur haftası” programları yayınlandı. Sapkınlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığı sözde “Onur haftası” programının, bayramı da içine alan Ramazan ayının son haftasına düzenlenmeye çalışılması, toplumun manevi değerlerinin nasıl yok edilmek istendiğini gözler önüne serdi. KAOSGL, gezi olaylarının finansörü olduğu ortaya çıkan George Soros’un Açık Toplum Vakfı, Avrupa Birliği (AB) ve Alman Vakıfları tarafından destekleniyor. Açık bir şekilde toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya çalışılan provokatif yürüyüş öncesi etkinliklere CHP’li Şişli Belediyesi’nin de yer tahsisinde bulunması rezaletin boyutlarını gözler önüne serdi.
ÖZGÜRLÜK DEĞİL AHLÂKSIZLIK
Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Örgütler ülkemizi asli değerlerinden uzaklaştırmak için her türlü yolu deniyor. Bu tür konular özgürlük değil ahlaksızlıktır. Toplumu dejenere etmek için herkese görev bölümü yapılmış bu kişiler de toplumun ahlaki ve inanç temellerine dinamit koyuyorlar. Bu tarz yürüyüşlerin önüne geçilmelidir” diye konuştu.
SAPKINLIK İNSAN HAKKI DEĞİL
İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaşise, “İnançsız toplumlarda çıkan sapkınlıkların asla bir insan hakkı olmayacağını ilan ediyor ve kişilerin, rahatsızlıklarını yürüyüşlerle, meşru duruma getirme yerine, psikolojik tedaviye gitmelerini tavsiye ediyoruz. Cinsi sapkınlıklar, ‘insan haklarının’ değil, psikolojinin konusudur” dedi. Devlet yetkililerinin yürüyüşü engellemesi gerektiğin vurgulayan Akbaş, “İçişleri Bakanlığını yürüyüşü engellemeye davet ediyoruz” dedi.
İĞRENÇ BİR YÜRÜYÜŞ
Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter de, “Bu yürüyüşün Ramazan ayından sonra bayramın ilk günü yapılacak olması milletin sinir uçlarına yönelik bir uygulamadır. Milletimizin uyanık olması tahriklere gelmemesi lâzım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun da sokaklarda olduğuna işaret eden İlter, “Bir taraftan Kılıçdaroğlu yürüyor, bir taraftan LGBTİ’ler yürüyor. Bu tür yürüyüşlerin kesinlikle yasaklanması lâzım” dedi.
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deli balta57 dk önce Ya bizi AB ye nasıl alacaklar bunların da olması lazım şu an bunların yapmış olduğu toplumun psikolojisini ölçme toplum bunlara engel olacskmı olmayacakmış bunu kontrol ediyorlar zaten insanlar bunlara göz yumdu bu sapkınlara bu iş dahada yayılacak MUZAFFER DAVUT1 sa önce YENİ AKİT YÖNETİCİLERİNIN VE BU PLATFORMDA GÖRÜŞLERİNİ BİLDİREN SAYIN KARDEŞLERİMIN DİKKATİNE! !!BU LGBT DERNEĞİNİN SAVUNDUĞU SAPKINLIK EYLEMLERİNİ NEFRETLE KINAMAK BİZ MÜMİNLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR.FAKAT DİKKATİMİ ÇEKTİ BU SAYFADA SİNKAFLI SÖZLER İLE TEPKİSİNİ DİLE GETİREN,YÜCE RABBİMİZ'IN AYETLERİ'NDEN ÖRNEKLER VEREN VE HER İKİSİNİ DE ORTAK YORUMLARINDA KULLANAN ARKADAŞLAR,KURAN AYETLERİ VE RABBİMİZİN İSMİ ŞERİFİNİN AYNI ORTAMDA KULLANILMASI ÇOK BÜYÜK GÜNAHTIR. ŞU YORUMLARI OKUYAN İNSANLAR HEM KÜFÜRLERİNİZİ HEM ALLAH KELAMINI BİR ARADA GÖRÜYORLAR. HA BİR KAĞIDA YAZMIŞSINIZ HA BU DİJİTAL SAYFAYA. LÜTFEN AZAMİ DİKKAT GÖSTERELİM.SAYGILARIMLA kıral1 sa önce Kardeşim chp yi suçlama bundan daha önce bu gibi şeyler oluyormudu hayır herkez dönüp aynadan kendine baksın abbas1 sa önce Bu sapiıklara musade edilmemelidir. Boyle rezilliklerden Allaha siginiriz. Tiksindirici davranışlar toplumun gözüne sokulamaz. Derhal yasaklansin melik1 sa önce Bazılarının sayesinde istanbul daha çok şeyler görecek. AB li sıtandartları erkeksen çık dışarıbu lut kavramini pırotesto et ozaman dünya kaç kucak sana gösterirler Mursels1 sa önce Eğitim işte eğitim olmayınca durum bu. Okullarda anca öğretim eğitim sıfır. Hoca yazar tahtaya geçer notlari verir geçer. İlgilense bile hoca ancak öğretim iti sıfır. Allah kuranı göndermiş kuranla eğitim veren yok camiye git yazın okumasını öğren ezberini yap gel. E sonuçta toplum bu fehmi1 sa önce ibnelerin onurumu olrmuş,gitsin hollandada yürüsünler,bir kavmin feleketine yol açan bu ibneler an alçak,en şerefsiz en onursuz varlıklardır.eğerki devlet izin verirse yürüyüşlerine yazıklar olsun o devlete isuzgen1 sa önce ulen ibneler sizin yüzünüzden bizdemi helak olalım gidin ab ye serbest orda ne ....k yerseniz yeyin ahmet taş2 sa önce kudurun maraşlı2 sa önce Ulan bu ibne,lezzo,tro ve ne idiğü belli olmayan şerefsizler yüzünden Allah cc muhafaza başımıza bela yağacak, islam aleminin merkezi olan istanbul bunuda gördü , Allah cc sonumuzu hayreylesin diyecem amma bu gidişle şerle karşılaşacağız. bunların alayını dünyanın en alçak yeri olan lut gölüne atmak lazım. anca orası paklar