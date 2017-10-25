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Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor

Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. Rusya çok konuşulan Satan-2 füzesinin testlerine başlıyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:44
Rusya korkunç füzenin testlerine başlıyor

Rusya'nın Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' testlere başlıyor Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor.

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

FRANSA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI KÜL EDEBİLİR

40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2" Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:44
  1. Satan 2
  2. Rusya
  • Allah Hidayet VersinAllah Hidayet Versin55 dk önce
    Dangalak Fransanin ikinci dini Islamiyetmilyonlarca Musluman.Boyle bir silah tam seytan vesvesesi yazik
  • MustiMusti3 sa önce
    Avrupa titresin biraz
  • HalilHalil3 sa önce
    Elin gevuru neler yapıyor.biz de aynısından yapalım
  • Çelik YumrukÇelik Yumruk3 sa önce
    Her şey bir kıvılcımla başlar... Armegedonun ayak sesleri ...
  • JanJan3 sa önce
    ....orada patlasa o nükleer serpinti dünyanın her yerine hastalık saçacak ....
  • MehmetyaziciMehmetyazici3 sa önce
    AALLAHfirsatvermesin
  • KocasolakKocasolak4 sa önce
    Bu ne şimdi? Kuzey kore yapınca suç haçlılar yspınca tıssss. Bizim medyada aynı, kim yong kimseyi öldürmüyor, abd rusya her hün öldürüyor ama kim yong şeytanmış gibi yazılıp çiziliyor.K.koreyi kınsmıştı bixim dış işleri bunlara ses YOK.
  • Hy-hyHy-hy4 sa önce
    Allah kafirlerin birbiri üzerinde kullanmayı nasip etsin.
  • ? ? 4 sa önce
    İnşallah ellerinde patlar
  • SerdarSerdar4 sa önce
    Batı dillerinde satan, bizdeki şeytan kelimesidir. Yani silahın adı şeytan-2... İnsanlığa hizmet etmeyeceği gayet açık.
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