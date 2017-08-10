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PKK ile Eşcinseller birbirine girdi!

Pkk'nın Suriye kolu YPG, saflarında savaşan eşcinsel ordusunu bölgeden kovma kararı aldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:39
PKK ile Eşcinseller birbirine girdi!

Uluslararası Anarşist Özgürlük Taburu , LGBT haklarının Rakka'da savunulması için TQILA adında DEAŞ'e karşı yeni bir alt grubun kuruluşunu ilan etmiş ve "Rakka'da hilafeti parçalayacağız, ibnelerin gökkuşak renklerini dalgalandıracağız" iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu grup terör örgütü YPG tarafından Rakka operasyonundan atıldı.

Bir kısmı Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı eşcinsellerden oluşan grup bazıları tarafından olumlu karşılansa da, diğer gruplar arasında gerginliğe sebep olabilecekleri konuşuluyordu.

Mensuplarının 20'den az olduğu düşünülen gruba önelik terör örgütü YPG'nin resmi Twitter hesaplarından birinde şu Tweet atıldı: "IRPGF dün Rakka'dan atıldı, umuyoruz ki yakında tüm Rojova'dan (atılacak). Daha az boş propagandaya, daha çok savaşmaya ihtiyacımız var."

Söz konusu Tweet silinse de bu kararın uygulamaya geçeceği ifade edildi. YPG teröristrleri bu oluşumun "devrimi kendi ajandaları için bir megafon olarak" kullandığını öne sürdü.

Eşcinsellerden oluşan gruba artan tepki sonrası terör örgütü YPG'nin, IRPGF'yi kendi amaçları için çalışmak ve "devrimi kullanmakla" suçlaması gündeme oturdu. Eşcinsellerin Suriye kuzeyinde bu örgütlülük macerası oldukça kısa sürdü.

Mepa News

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:39
  1. pkk
  2. eşcindeller
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