Mısır kavurga: Binbir derde deva besin ilaç olacak! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tavsiye edildi

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor.

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene, çeşitli çekirdek ve tahıllar bulunan kavurganın muhteşem faydaları…

• Kilo sorunu olanlar için ideal bir besindir.

• Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.

• Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.

• Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.

• Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.

• Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.

• Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.

• Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.

• Böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.

• Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.

• Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.

• Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.

• Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

• Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.

• Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Kavurganın malzemeleri:

• 1 büyük kase aşurelik buğday

• Küçük bir kase menengiç tohumu

• Küçük bir kase badem

• Küçük bir kase fındık içi

• Küçük bir kase kaju

• Küçük bir kase kabak çekirdeği içi

• Küçük bir kase keten tohumu (çedene)

Kavurganın yapılışı:

• Teflon bir tavayı ısıtın. Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika boyunca kavurun. Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun. Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir tepsiye dökün. Afiyetle yiyebilirsiniz!

Kolay tarif

Çıtır Çıtır Mısır Kavurga Tarifi İçin Malzemeler

1 kase mısır

1 tatlı kaşığı tepeleme tuz

Çıtır Çıtır Mısır Kavurga Tarifi Nasıl Yapılır?

Mısırı 1 gece suda beklettikten sonra yaklaşık yarım saat de düdüklüde haşlıyoruz. Suyunu süzüp biraz kuruttuktan sonra tuzla karıştırıp yapışmaz bir tavada yaklaşık 30-35 dk. iyice kavuruyoruz, soğuduktan sonra yemeye hazır.

