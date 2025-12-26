  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Bakanlık gerekeni yaptı: Vatandaşın sağlığıyla oynayan sloganlar

Eğitim öğretim hepimizin ortak alanıdır

Fransa’dan yükselen vicdanın sesi dünyayı sarstı! Fransız kadının Gazze’de gördükleri kan dondurdu
Kadın - Aile Mısır kavurga: Binbir derde deva besin ilaç olacak! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tavsiye edildi
Kadın - Aile

Mısır kavurga: Binbir derde deva besin ilaç olacak! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tavsiye edildi

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mısır kavurga: Binbir derde deva besin ilaç olacak! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tavsiye edildi

Hazmı kolay olmasının yanında vücut üzerinde anlık yorgunlukları engellediği ve bu soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruduğu için günümüzde hâlâ popülaritesini koruyan kavurga; her derde deva! Türklerin vazgeçilmez lezzeti kavurga turistlerinde gözdesi. Faydalarını say say bitmiyor…

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor.

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene, çeşitli çekirdek ve tahıllar bulunan kavurganın muhteşem faydaları…

• Kilo sorunu olanlar için ideal bir besindir.
• Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.
• Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.
• Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.
• Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.
• Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.
• Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.
• Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.
• Böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.
• Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.
• Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.
• Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.
• Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.
• Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.
• Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Kavurganın malzemeleri:

• 1 büyük kase aşurelik buğday
• Küçük bir kase menengiç tohumu
• Küçük bir kase badem
• Küçük bir kase fındık içi
• Küçük bir kase kaju
• Küçük bir kase kabak çekirdeği içi
• Küçük bir kase keten tohumu (çedene)

Kavurganın yapılışı:

• Teflon bir tavayı ısıtın. Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika boyunca kavurun. Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun. Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir tepsiye dökün. Afiyetle yiyebilirsiniz!

Kolay tarif

Çıtır Çıtır Mısır Kavurga Tarifi İçin Malzemeler

1 kase mısır
1 tatlı kaşığı tepeleme tuz

Çıtır Çıtır Mısır Kavurga Tarifi Nasıl Yapılır?

Mısırı 1 gece suda beklettikten sonra yaklaşık yarım saat de düdüklüde haşlıyoruz. Suyunu süzüp biraz kuruttuktan sonra tuzla karıştırıp yapışmaz bir tavada yaklaşık 30-35 dk. iyice kavuruyoruz, soğuduktan sonra yemeye hazır.

 

Uzmanından öyle bir uyarı geldi ki... Kahveseverleri şok edecek açıklamalar bütünü...
Uzmanından öyle bir uyarı geldi ki... Kahveseverleri şok edecek açıklamalar bütünü...

Kadın - Aile

Uzmanından öyle bir uyarı geldi ki... Kahveseverleri şok edecek açıklamalar bütünü...

Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor
Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor

Kadın - Aile

Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor

Kalp ve damar sistemi önemli: Balık yağı takviyesi diyaliz hastalarında kalp riskini belirgin şekilde azalttı! Tarif edildi
Kalp ve damar sistemi önemli: Balık yağı takviyesi diyaliz hastalarında kalp riskini belirgin şekilde azalttı! Tarif edildi

Kadın - Aile

Kalp ve damar sistemi önemli: Balık yağı takviyesi diyaliz hastalarında kalp riskini belirgin şekilde azalttı! Tarif edildi

Bu bitki çayı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Bağırsaklardaki sinsi tehlike için İhtiyaç duyulan çay
Bu bitki çayı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Bağırsaklardaki sinsi tehlike için İhtiyaç duyulan çay

Kadın - Aile

Bu bitki çayı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Bağırsaklardaki sinsi tehlike için İhtiyaç duyulan çay

Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor
Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor

Kadın - Aile

Dev yardımcıları sofranıza koyun... Kışın yardımcı besinleri: Bağışıklığı ayağa kaldırıyor

Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı
Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kadın - Aile

Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

{galleryalbum id:138231 slug:'uzmanindan-oyle-bir-uyari-geldi-ki-kahveseverleri-sok-edecek-aciklamalar-butunu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırı..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23