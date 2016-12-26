Neden mi bize diz çöktürmek istiyorlar? İşte bunun için

Bu haber 9.966 kez okundu

İnternette dolaşan ve bugün genel Yyaın Yönetmenimiz Kadir Demirel'in de köşesine taşıdığı aşağıdaki yazı tam da Türkiye düşmanlarının zihniyetini ortaya koyar nitelikte...

Emperyalistler ve onun uşağı FETÖ çetesi niye diz çöktürmeye çalışıyormuş bu millete...

Buyurun birlikte okuyalım...

100 yıl aradan sonra ayağa kalktık duble yollar yaptık...

Trenin hızlısına raylar döşedik...

Havalimanları, elektrik santralleri, barajlar, hastaneler, okullar yaptık...

81 ilin tamamına üniversite, 900’den fazla ilçenin tümüne fakülteler inşa ettik...

3.Havalimanıyla ‘Onların’ saltanatlarını salladık...

‘Onlarda’ dahi olmayan 3.Köprü’yle İstanbul’un boğazına 3. gerdanlık taktık...

Kanal İstanbul’la dağıtılan tezgahı da bitirildiğinde göreceğiz...

Şimdi yerli arabanın ilk prototipleri üretildiğinde çıkardıkları feryatlardan sonra, 2020 yılında seri üretime geçildiğinde neyi başardığımızı göreceğiz millet olarak...

Yerli tank ürettik, saldırdılar...

Yerli top ürettik, saldırdılar...

Yerli silah ürettik, saldırdılar...

Yerli füze ürettik, saldırdılar...

Uzaya uydular (Göktürk ve Göktürk-1) gönderdik, saldırdılar...

Marmara denizinin altından 3 dakikada Avrupa’dan Asya’ya, Asya’dan Avrupa’ya ‘Marmaray’la geçtik, çıldırdılar, kudurdular...

Denizin ortasından Anamur’dan – Girne’ye Toros’ların suyunu akıttık, küçümsediler...

Yerli arabanın prototipine bile tahammül edemediler, kudurdular!

Emperyalistler, bu millete diz çöktürmenin hesabını yaptılar yıllarca...

‘Onlara’ rağmen, 100 yıllık kavgaları bitirmek için ‘çözüm sürecini’ başlatırsan...

‘Onlara’ rağmen, Coğrafyamızdaki tezgahları dağıtmak için planlarını ve oyunlarını başlarına geçirirsen...

‘Onlara’ rağmen, Türkiye’nin dört bir yanını duble yollarla örersen...

‘Onlara’ rağmen, top-tüfek yaparsan; uzaya uydular gönderirsen...

‘Onlara’ rağmen, Avrasya’yı ve 3.Havalimanını yaparsan...

‘Onlara’ rağmen, yerli araba üretirsen!

Gezi’den saldırırlar!..

İndiremezlerse, 17-25 Aralık’ta darbeye teşebbüs ederler!..

Netice alamazlarsa, 30 Mart’ta, 10 Ağustos’ta “Ekmek için Ekmeleddin’le” indirmeyi denerler!

Olmadı; terör örgütü PKK’yı yeniden sahaya indirirler ve onun arkasına saklanarak saldırırlar.

Olmadı; FETÖ çetesinin üniformalı teröristleri tarafından 15 Temmuz’da sivil halkın üzerine F16’lardan, helikopter ve tanklardan kurşun, bomba yağdırırlar!..

‘Onlar’ kim mi?..

‘Onlar’, 1915’te bu toprakları geçmek isteyenlerdir...

‘Onlar’, 1923’te Lozan’da bu toprakları satın alanlardır!

‘Onlar’, Ezanı ‘Tanrı uludur!’ diye okutturanlar, Kur’an eğitimini yasaklayanlardır!..

Bu milletin ne giyeceğine, nasıl yaşayacağına karar verenlerdir!

1950’ye kadar bu millete karanlık bir hayat yaşatanlardır!..

‘Onlar’, Menderes’i asanlardır!..

‘Onlar’, bu topraklarda 40 yıl siyaset yapan ancak 40 yılda sadece 11 ay Başbakan olan Merhum Erbakan’ı durduranlardır!..

‘Onlar’, Merhum Özal’ı zehirleyenlerdir!..

‘Onlar’, bu topraklarda yapılan darbelerin arkasındakilerdir!..

‘Onlar’, son 30 yılda bu toprakların evlatlarına PKK ile diz çöktürenlerdir!..

‘Onlar’, 16 Şubat 1999’da terör örgütü başı Abdullah Öcalan’ı teslim eden, 17 Mart 1999’da FETÖ elebaşı Gülen’i ‘hizmetkar’ olarak teslim alanlardır!..

‘Onlar’, Paralel İhanet Çetesi FETÖ ile PKK ile DAEŞ’le bu toprakların evlatlarına yeniden diz çöktürmek isteyenlerdir...

‘Onlar’, Reyhanlı’da, Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da patlatılan bombaların ve öldürülen insanların failleridir...

‘Onlar’, ‘tek çare HDP...’ manşetleri atanlardır!..

‘Onlar’, ‘Barış için HDP...’ yalanıyla, PKK’yı destekleyenlerdir!..

‘Onlar’, Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Diktatör’ manşeti atanlardır!

‘Onlar’, ‘Katil Erdoğan...’ diye bağıranlardır!..

‘Onlar’, henüz prototipi üretilen yerli arabaya, ‘çakma’ manşetleriyle saldıranlardır!..

‘Onlar’, Küresellerdir!..

‘Onlar’, Paralellerdir!..

‘Onlar’, Fetullah Gülen çetesi, kartel medyasının temsilcileridir!..

‘Onlar’, nereye mi çalışır?..

‘Onlar’, dünyadaki tüm emperyalist güçlere çalışır...

Bu savaş; ‘Onlarla’ , bu toprakların gerçek evlatlarının gerçek sahiplerinin savaşıdır!

NEDİR BU YENİ TÜRKİYE!..

Yeni Türkiye, milletimiz için 1915’teki Çanakkale ruhudur!

Yeni Türkiye, milletimiz için Gelibolu’dur!

Yeni Türkiye, milletimiz için Seddul-Bahir’dir!

Yeni Türkiye, 15 Temmuz’da FETÖ çetesine, Haşhaşilere boyun eğmeyen, FETÖ elebaşının mankurtlarına haddini bildiren bir milletin destansı mücadelesidir...

Bu şerefli millet tarihi tekerrür ettirecek, Türkiye’yi geçmişte boğmak için elinden geleni ardına koymayan emperyalistleri tarihin derinliklerine gömecek, onlara diz çökmeyecek ve tarihi yeniden yazacak inşallah...

Yüz yıl önce ‘o emperyal güçleri’ nasıl kovduysa bu millet; 100 yıl sonra onları geldikleri topraklara yollayacak yine Allah’ın izniyle...