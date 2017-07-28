Mert Başakşehir'le anlaştı

Adı Galatasaray'la anılan milli kaleci Mert Günok'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldığı bilinen 28 yaşındaki file bekçisi, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Mert Günok'un, Muslera'nın 2021'e kadar sözleşme imzalamasıyla ümitsizliğe düştüğü ve daha çok forma şansı bulabileceği Başakşehir'e gitmeyi planladığı ifade edildi.