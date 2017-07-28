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Mert Başakşehir'le anlaştı

Bursaspor forması giyen 28 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'un Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladığı belirtildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:57
Mert Başakşehir'le anlaştı

Adı Galatasaray'la anılan milli kaleci Mert Günok'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldığı bilinen 28 yaşındaki file bekçisi, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Mert Günok'un, Muslera'nın 2021'e kadar sözleşme imzalamasıyla ümitsizliğe düştüğü ve daha çok forma şansı bulabileceği Başakşehir'e gitmeyi planladığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  1. Galatasaray
  2. Bursaspor
  3. Başakşehir
  4. Bursa
  5. Galata
  6. Muslera
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