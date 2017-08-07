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Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu

Bağdat yönetimi, Kerkük'ten çıkarılan petrolün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:56
Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu

Uzun süredir petrol gelirlerinin paylaşımı ve sevkiyatı konusunda gerilim yaşanan Bağdat-Erbil hattında tansiyon yeniden yükseliyor. Zira Irak Petrol Bakan Yardımcısı Kerim Hattab Caferi'nin yaptığı son açıklama Kuzey Petrol Şirketi'nden IKBY'ye giden ham petrol sevkiyatının durdurulduğu yönünde. Kararın neden alındığına dair ise Bağdat'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberiyat'ın aktardığına göre Bağdat yönetimi, Mart 2016'da da  herhangi bir gerekçe göstermeden beş aya yakın bir süre boyunca Kerkük'ten petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Kerkük'teki beş petrol kuyusunun üçü, merkezi hükümet adına Kuzey Petrol Şirketi'nin, kalan ikisi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde bulunuyor.

Kentten çıkarılan petrol Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edilerek dünya pazarında satılıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:56
  1. Ceyhan Limanı
  2. Kerim Hattab Caferi
  3. Kuzey Petrol Şirketi
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