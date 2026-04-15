  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni zorunluluk geldi! Scooter kullananlar dikkat İşte altını ve gümüşü bekleyen senaryolar Ginkgo biloba, ginseng ve propolis... İşte dikkat dağınıklığı için kullanılabilecek bitkisel ürünler! Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil Ne chia tohumu ne yulaf ezmesi! Bağırsakları fırtına gibi çalıştırıyor: Harvard ve Oxford araştırmaları...
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Ginkgo biloba, ginseng ve propolis... İşte dikkat dağınıklığı için kullanılabilecek bitkisel ürünler!
IHA Giriş Tarihi:

Ginkgo biloba, ginseng ve propolis... İşte dikkat dağınıklığı için kullanılabilecek bitkisel ürünler!

Dikkat dağınıklığı için kullanılabilecek bitkisel ürünleri kullanırken aksi bir durumda doktora başvurmayı ihmal etmemelisiniz...

#1
Eskişehir'de aktarlık yapan Metin Ağılönü, sınava çalışırken dikkat dağınıklığı yaşayan öğrencilere biberiye yağı, ginkgo biloba, ginseng ve propolis gibi bitkisel ürünleri tavsiye etti.

#2
Üniversite şehri Eskişehir'de akademik yaşamını sürdüren on binlerce öğrenci, vize tarihleri her yaklaştığında sınav telaşı yaşıyor. Öğrencilerin birçoğu sınava hazırlık sürecinde özellikle dikkat dağınıklığı problemleri yaşarken, aktar Metin Ağılönü, bazı bitkisel ürünlerin bu soruna çözüm olabileceğini söyledi. Ağılönü, derslere odaklanmakta güçlük çeken öğrencilere biberiye yağını önerdi. Biberiye yağının yakalara damlatılarak kullanıldığını belirten Ağılönü, ginkgo biloba, ginseng ve propolis gibi ürünlerin de tercih edilebileceğini dile getirdi.

#3
Bahse konu bitkisel ürünlerin hem bağışıklığı hem de hafızayı kuvvetlendirdiğini ifade eden aktar Metin Ağılönü, "Biberiye yağını yakalarına damlatırlarsa, onun vermiş olduğu kokuyla kendilerini daha çok zinde hissederler. Bir damla burundan da alınabilir. Yakaya damlatılırsa leke bırakmaz çünkü bunlar uçucu yağlar. Ginkgo biloba bitkisini de bir tutam çay gibi demleyip içebilirler. Ginseng ve propolis ise, bunların hem kapsül hem de sıvı şeklinde olanları var. Sıvı olanları 3-4 damla suyun içerisine damlatıp içebilirler. Ancak verilen ölçüler miktarında kullanılırsa bu ürünlerin faydası olur" dedi.

#4
Bitkisel ürünleri fazla miktarda kullanmanın vücuda iyi gelmeyeceğini vurgulayan Ağılönü, şöyle devam etti:

#5
"Sınava çalışacak arkadaşlar bu belirtmiş olduğum bitkileri ve yağları düzenli bir şekilde ama muhakkak ara vererek kullansınlar, sürekli değil. Ayrıca, herhangi bir hastalığı bulunanlara doktor tavsiyesi olmadan böyle ürünleri kullanmalarını önermiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23