Ne chia tohumu ne yulaf ezmesi! Bağırsakları fırtına gibi çalıştırıyor: Harvard ve Oxford araştırmaları...
Bağırsakları fırtına gibi çalıştıran işte o besin kaynağı ortaya çıktı.
Diyet ürünleri denilince akla ilk gelen chia tohumu veya yulaf ezmesi oluyor. Fakat sağlıklı beslenme dünyasında trendler değişiyor; süper besin diye tükettiğimiz pek çok gıda, onun tahtını sarsamıyor. Sindirim sistemini saat gibi çalıştıran, bağırsak tembelliğine savaş açan ve uzmanların "gerçek lif bombası" dediği o besin meğer her gün soframızdaymış. Detaylar haberimizde…
Son yıllarda chia tohumu ve yulaf ezmesi, yüksek lif içerikleriyle diyet listelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak bilimsel veriler ve besin değerleri tablosu bambaşka bir gerçeği işaret ediyor.
Tek bir porsiyonuyla günlük lif ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan, bağırsak florasını baştan aşağı yenileyen o mucizevi besin: Baklagiller!
Özellikle kuru fasulye, mercimek ve bezelye; sindirim hızını artırmakla kalmıyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında da "fırtına" etkisi yapıyor.
Dünyaca ünlü üniversitelerin yaptığı güncel araştırmalar, baklagillerin neden "süper besin" kategorisinin zirvesinde olduğunu kanıtlıyor:
Harvard tarafından yapılan kapsamlı analizlerde, kuru baklagillerin içindeki "dirençli nişasta" ve çözünür lif miktarının, en popüler tahıllardan bile yüksek olduğu belirtiliyor.
Araştırmaya göre, düzenli baklagil tüketimi kolonu temizleyerek bağırsak kanseri riskini minimize ediyor.
Oxford bünyesinde yürütülen bir çalışmada, baklagillerdeki lif yapısının bağırsaktaki yararlı bakterileri (probiyotikleri) besleme kapasitesinin, takviye gıdalardan daha etkili olduğu saptandı. Araştırmacılar, günde sadece yarım fincan pişmiş baklagil tüketmenin sindirim hızını yüzde 30 oranında optimize edebildiğini vurguluyor.
Yulaf ezmesi 100 gramda ortalama 10 gram lif içerirken, kuru fasulye ve mercimek türüne göre 15-18 grama kadar lif barındırabiliyor. Üstelik baklagillerdeki lif türü, bağırsak hareketliliğini sağlayan peristaltik hareketleri daha güçlü tetikliyor.
Uzmanlar, şişkinlik yapmaması için baklagillerin bir gece önceden suda bekletilmesini ve kimyonla pişirilmesini öneriyor.
Haftada en az 3 gün tüketilen baklagil, bağırsakları bir süpürge gibi temizleyerek metabolizmayı canlandırıyor.
