Hiç hesapta olmayan kararın açıklanması an meselesi... Beşiktaş, Altay Bayındır'la anlaşma sağladı
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, transfer harekatına ilk olarak kaleden başlayacak. Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adım attı.
Daily Mail'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona yaklaştı.
Beşiktaş, 28 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda da anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın United ile bonservis ücreti konusunda el sıkışması halinde transfer resmiyet kazanacak.
