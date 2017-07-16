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Katil İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

Katil İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:45
Katil İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

 İsrail güvenlik güçleri tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif'in bugün öğle  saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından  kapılara metal arama dedektörleri yerleştirildi.

 Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan  Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet  Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile  yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren  kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı."  denilmişti.  İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına  metal dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanda  Harem-i Şerif'in kapılarına X-ray cihazları ile Harem'in dışına çevreyi gözetleme  amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı." ifadelerine yer verilmişti.

   Açıklamada ayrıca daha sonra farklı güvenlik önlemlerinin de alınacağı  ifade edilmişti.İsrail Hükümet Sözücü Ofir Gendelman da daha önce yaptığı açıklamada,  Mescid-i Aksa'nın pazar gününe kadar kapalı kalabileceği imasında bulunarak,  "Bugün (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bakan ve yetkililerle  düzenlediği oturumda, Mescid-i Aksa'nın kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin  kararın pazar günü yapılacak olan kabine toplantısında açıklanmasına karar  verildi." demişti.

 İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da  silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda  yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.  Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis  Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:45
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