Katar'a gidiyor!

Balcılığın bölgede 300 yıldır yapıldığını belirten Çay, bu yıl havaların karlı ve bol yağışlı gitmesinden ve çiçeklerin daha erken açmasından dolayı arıların yoğun bir şekilde bal ürettiğini, rekoltenin geçen yıllara oranla 4 kat daha arttığını belirtti.

"İLK KEZ KATAR'DAN TEKLİF ALDIK"

Bu sezon balın aromasının da farklı olduğunu aktaran Çay, şunları kaydetti: "Kışın yağmurlu ve karlı geçmesinden dolayı çiçek çeşidimiz arttı. Eğriçayır organik balına bu yıl çok talep var. Başta İsviçre, Almanya, Ürdün, Dubai ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediyorduk ancak bu yıl ilk kez Katar'dan teklif aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda balımızı Katar'a da göndereceğiz. Eğriçayır balı, dünya genelinde yapılan en iyi bal yarışmalarında binlerce çeşidin arasından son 5 yılda 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 üçüncülük elde etti."

Çay, daha fazla üreticinin yarışmalara katılarak balın tanıtılmasına katkı sağlamasını istediklerini kaydetti.