Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'a gidiyor!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da ihraç edilecek.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:45
Katar'a gidiyor!

Balcılığın bölgede 300 yıldır yapıldığını belirten Çay, bu yıl havaların karlı ve bol yağışlı gitmesinden ve çiçeklerin daha erken açmasından dolayı arıların yoğun bir şekilde bal ürettiğini, rekoltenin geçen yıllara oranla 4 kat daha arttığını belirtti.

"İLK KEZ KATAR'DAN TEKLİF ALDIK"

Bu sezon balın aromasının da farklı olduğunu aktaran Çay, şunları kaydetti: "Kışın yağmurlu ve karlı geçmesinden dolayı çiçek çeşidimiz arttı. Eğriçayır organik balına bu yıl çok talep var. Başta İsviçre, Almanya, Ürdün, Dubai ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediyorduk ancak bu yıl ilk kez Katar'dan teklif aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda balımızı Katar'a da göndereceğiz. Eğriçayır balı, dünya genelinde yapılan en iyi bal yarışmalarında binlerce çeşidin arasından son 5 yılda 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 üçüncülük elde etti."

Çay, daha fazla üreticinin yarışmalara katılarak balın tanıtılmasına katkı sağlamasını istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:45
  1. Eğriçayır balı Katar yolcusu
  2. merdin
  3. erdemli
  4. katar
  5. ihracat
  6. eğriçayır balı
  7. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava sıcaklıkları azalıyor
    1. Hava sıcaklıkları azalıyor
    2. O vatan haini terörist tutuklandı
    3. Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den..
    5. Google'ın tasarım harikası ofisleri
    6. Tembellik raporu açıklandı! Türkiye..
    7. Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet..
    8. 15 Temmuz için mahyalar asıldı
    9. Erzincan'daki ev uluslararası mimari..
    10. Dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan..
    11. İlk Türk JSF/F-35 uçağının orta..
    12. Yurdum insanı yine güldürdü
    13. Beşiktaş ayağa kalktı!
    14. Kyle Walker Manchester City'e transfer..
    15. Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk..
    16. Minibüsçüler 15 Temmuz'da vatandaşları..
    17. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak..
    18. Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!
    19. Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
    20. İşte ülkelere göre kişi başına düşen..
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!