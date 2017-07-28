İşte FETÖ'cülerin yeni üssü o ülke

FETÖ'nün Latin Amerika'da gizli bir yapılanma içinde olduğunu ifade eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya Koordinatörü ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özkan, örgütün yeniden toparlanmak için bölgeyi "yeni üs" olarak seçtiğini söyledi.

FETÖ'nün Latin Amerika'da gizli bir yapılanma içinde olduğunu ifade eden Özkan, örgütün, Brezilya ve Arjantin'de çok güçlü olduğunu, Kolombiya'da ise güçlenmeye çalıştığını söyledi.

YENİDEN YAPILANMA İÇİN



Türkiye'den çok sayıda FETÖ üyesinin Güney Amerika'ya kaçmayı tercih ettiğini belirten Özkan, örgütün bu bölgeyi yeniden yapılanma için "üs" olarak kullandığını iddia etti. Özkan, "Gözlerden uzak durma, kaybolma, kendini unutturma ve bir sonraki hamle ve planları için yeniden yapılanıyorlar. Bu yapılanma biraz daha gizli bir şekilde yapılıyor.

Örgütlenmeden çok yeniden toparlanma ya da duruma göre konum alma da diyebiliriz. Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin, Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne başvurarak sığınma hakki istediğine dair bilgiler var" dedi.

(Sabah)