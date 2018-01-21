Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrailli eski müsteşarın hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi

Türk hacker grubu, Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un Twitter hesabına siber saldırı düzenledi.

21 Ocak 2018 Pazar 11:41
İsrailli eski müsteşarın hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi

Kendilerini "Ayyıldız Tim" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un Twitter hesabına yerel saatle 22:47 sularında siber saldırı düzenledi
Eski İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gold’un hesabını ele geçiren hacker grubu, “Hesabınız Türk Siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. Verileriniz ve özel mesajlarınız ele geçirildi. Türkler neler yapıldığını ya da neyin şeytani olduğunu asla unutmayacak.” mesajını yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına göndermede bulunan “Ayyıldız Tim” isimli hacker grubu, Gold’un hesabından, “Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Çünkü Kudüs Müslümanlar için kutsaldır ve Filistin'in toprağıdır.” şeklinde mesaj verildi.

Ayyıldız Tim ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na da destek amacıyla Gold’un hesabından, “Türkiye Afrin konusunda haklıdır asparagas haberler haber sayılmaz, orada teröristler hedef alınıyor siviller değil.” ifadelerini kullandı.

Saatlerce hackli şekilde kalan Gold’un hesabına yapılan saldırı, İsrail basınında da geniş yer buldu.

Hacklenen hesabın, uzun bir süre sonra yeniden, “Twitter hesabımın, hacklendikten sonra geri dönmesinden mutluyum. Beni haberdar etmek için benimle iletişime geçenlere teşekkür ederim. Bana bildirmek için iletişim kuranlara teşekkür ederim. Bu, İsrail, Kudüs adına ve bölgesel güvenlik tehditlerine karşı konuşmaya devam etme kararımı güçlendirmeye yarıyor.” mesajıyla normal seyrine döndüğü görüldü.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 11:41
  1. türk hacker grubu
  2. israil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    1. İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    2. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti
    3. TSK'dan son dakika Zeytin Dalı..
    4. Garip Afrin yorumu: Erdoğan..
    5. Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin..
    6. Mehmetçik, YPG’li hainlere cehennemi..
    7. Rusya'dan Suriye açıklaması: Hakkı yok!
    8. Tarihi operasyonda rekor isabet! İşte..
    9. Türk F-16'lar İncirlik'te hazır bekliyor
    10. Başbakan Binali Yıldırım, medya..
    11. "Kaset" komplosu davası yarın başlıyor
    12. Mete Yarar, Afrin'deki teröristlerin..
    13. Karaman'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    14. Donald Trump'tan Fas Kralına Kudüs..
    15. Samsun'da bu cami 26 yıldır bitirilemedi
    16. Kilis’teki durum gün ağarınca ortaya..
    17. Teröristler köy ve kasabalara..
    18. İsrailli eski müsteşara Afrin şoku
    19. Adana’da kaybolan yaşlı adam bulundu
    20. Kilis'te bazı bölgeler, 'özel güvenlik..
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!