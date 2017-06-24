İlk defa Türkçe kullandı... Düğmeye öyle bastı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi düğmesine basarken Türkçe “İleri!” dediği an, kameraya böyle yansıdı24 Haziran 2017 Cumartesi 16:19
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip için projenin inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret etmişti.
Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile birlikte proje çalışmalarının start verilmesi için düğmeye basarken, Türkçe “İleri!” sonra da Rusça “Vperyod!” (İleri) diyerek düğmeye bastı.