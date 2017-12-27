Fatih Terim'in yeni 10 numarası

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarına hız verirken, tecrübeli hoca da ikili ilişkilerini kullanarak kulübe yardımcı olmayı hedefliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Bu doğrultuda Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestiren Terim, milli takımdan öğrencisiyle ilk teması kurdu. Sezon başında Milan'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 23 yaşındaki futbolcu, İtalya ligine iyi bir başlangıç yapsa da, sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasını kaybetti. Galatasaray da bu fırsattan yararlanıp, genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Hakan'ın bonservisinin alınıp alınmayacağına ise sezon sonundaki duruma göre karar verilecek.

TAKIMDAKİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK

Hakan Çalhanoğlu transferinin tamamlanması halinde, Terim'in takımdaki düzende değişikliğe gideceği de gelen haberler arasında. Gerekirse Belhanda'nın sol kanada yaklaştırılması, Hakan'ın forvet arkasında oynaması, Feghouli'nin de sağ kanatta devam ederek bu ikiyi tamamlaması ve ileri uçtaki Gomis'e destek vermesi düşünülüyor.

8 NUMARA DA OYNABİLİR

Terim'in bir diğer planı da Hakan'ı 8 numara pozisyonunda kullanıp, orta üçlüyü Fernando, Ndiaye ve Çalhanoğlu ile oluşturmak. Her iki kanatta da hızlı oyuncuların tercih edilmesi durumunda, Belhanda'ya kulübe yolu görünebilir. (Fanatik)