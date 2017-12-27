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Fatih Terim'in yeni 10 numarası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma flaş bir transfer yapmak için kolları sıvadı...

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:52
Fatih Terim'in yeni 10 numarası

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarına hız verirken, tecrübeli hoca da ikili ilişkilerini kullanarak kulübe yardımcı olmayı hedefliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Bu doğrultuda Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestiren Terim, milli takımdan öğrencisiyle ilk teması kurdu. Sezon başında Milan'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 23 yaşındaki futbolcu, İtalya ligine iyi bir başlangıç yapsa da, sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasını kaybetti. Galatasaray da bu fırsattan yararlanıp, genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Hakan'ın bonservisinin alınıp alınmayacağına ise sezon sonundaki duruma göre karar verilecek.

TAKIMDAKİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK

Hakan Çalhanoğlu transferinin tamamlanması halinde, Terim'in takımdaki düzende değişikliğe gideceği de gelen haberler arasında. Gerekirse Belhanda'nın sol kanada yaklaştırılması, Hakan'ın forvet arkasında oynaması, Feghouli'nin de sağ kanatta devam ederek bu ikiyi tamamlaması ve ileri uçtaki Gomis'e destek vermesi düşünülüyor.

8 NUMARA DA OYNABİLİR

Terim'in bir diğer planı da Hakan'ı 8 numara pozisyonunda kullanıp, orta üçlüyü Fernando, Ndiaye ve Çalhanoğlu ile oluşturmak. Her iki kanatta da hızlı oyuncuların tercih edilmesi durumunda, Belhanda'ya kulübe yolu görünebilir. (Fanatik)

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:52
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Milan
  4. İtalya
  • Sinan70Sinan7028 dk önce
    Şu bencilden biz Türk milleti kurtulamayacağız.ölsede kurtulamayız heykelini diker her sezon anarlar.ALLAH ım bizi bu tanrıcıklardan kurtar.
  • DEMİRBİLEKDEMİRBİLEK1 sa önce
    ....AYLIK 300 BİN TL ALAN ADAMI ? YETMEMİŞ GİBİTAZMİNATTA İSTEYEN ! ADAMI AYIP EDİYORSUNUZCHP KADAR ZARARLIDIR BU ADAM TÜRK MİLLETİ KARŞISINDAKİNİHAKİR GÖREN EGO YAPANI SEVMEZ

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