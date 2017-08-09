Maradona'dan flaş mesaj: Gerekirse asker uniforması giyer...

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek oldu. Maradona, Venezuela'daki siyasi krizle ilgili, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e atıfta bulunarak "Ölene de Chavist'iz," diye yazdı.



"ÖZGÜR VENEZUELA İÇİN ASKER ÜNİFORMASINI GİYERİM"



Maradona, "Maduro emrettiğinde, özgür Venezuela için asker üniformasını giyerim. En büyük kutsalımız olan bayrağımızı indirmek isteyenlere ve emperyalizme karşı savaşırım," dedi.