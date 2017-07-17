Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz

YENİ AKİT / ANKARA

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Köprüsünün ardından gece TBMM’de ve sabaha doğru Beştepe’de düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi konuşmalar yaptı. “Bu dünya bir garip dünya..” diyen Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi bize göstermiştir ki devlet olarak da millet olarak da güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız. Hepsini biliyoruz. Onlara 15 Temmuz’un ardından verdiğim mesajı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz. Halkımıza boyunduruk vuramayacaksınız. Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

DOSTU DA, DÜŞMANI DA BİLİYORUZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz dostumuzu da biliyoruz düşmanımızı da biliyoruz.Binlerce yıldır adeta kurtlar sofrası olan şu coğrafyada ayakta kalan, sadece bununla yetinmeyip her zaman en önde olan bir millet olarak yolumuz bellidir. Türk milleti 15 Temmuz’da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Özellikle gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor.”

“İNSAN OLAN VATANINI SATAR MI?”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Milli iradenin, vatanın sembolü olan Meclisimize bir daha kimsenin el uzatamaması için artık daha çok çalışacağız. Bakınız şairimiz ne diyor; ‘İnsan olan vatanını satar mı? Suyunu içip ekmeğini yediğiniz, dünyada vatandan aziz şey var mı? Beyler, bu vatana nasıl kıydınız. Günü gelir çarh düzüne çevrilir, günü gelir hesabınız görülür, günü gelir sualiniz sorulur. Beyler bu vatana nasıl kıydınız?’ Ey FETO, senin gideceğin yer var mı ya? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş, çalmadığın kapı kaldı mı? Darbeci soysuzlar da onları üzerimize salanlar da rahat yüzü göremeyecekler.”

İDAMIN GEÇECEĞİNE İNANIYORUM

Alanda bulunanların ‘idam isteriz’ sloganlarına Erdoğan, “Size kanaatimi paylaştım. Parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Parlamentodan geçtiği zaman, bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım. Çünkü 249 şehidimizin ve milletimizin burada ahı var. 2 bin 193 gazimizin ahı var. Hans, George ne der, buna bakmam. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice ne der ona bakarım. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreğimizde hep yaşayacaklar. FETÖ’cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün tekrar tekrar ölecekler” karşılığını verdi.