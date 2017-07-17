'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı yumrukladı'

Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Yaşar Aşçıoğlu, milli takımda Arda Turan ve Federasyonda yaşanan son olaylarla ilgili olarak açıklamalar yaptı. Aşçıoğlu, son olarak gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu kavgası sonrası da TFF'ye çağrıda bulundu. İşte Yaşar Aşçıoğlu'nun sözleri...



"BU OLAY TFF'NİN NE KADAR KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

"Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile 2 dönemdir yedek TFF yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu'nun kavga ediyor olması, TFF'nin ne kadar kötü yönetildiğinin başka bir göstergesidir. Çünkü Yıldırım Demirören'in yakın arkadaşı olan, kalelerdeki okey arkadaşı Selahattin Aydoğdu'nun bu duruşu, Fatih hocanın bu duruşu, TFF'de ne kadar ekip olmaktan yoksun key bir yönetim olduğunun net göstergesidir. "



"YILDIRIM DEMİRÖREN'İN AİLE DOSTU ARDA'YI YUMRUKLADI"

"Aynı durum Katar'da oldu. Yıldırım Demirören'in aile dostu Kerim bey, Arda'yı bizim kaldığımız otelde yumruklamıştı ve Demirören, Kerim bey'e sahip çıkmıştı. Arda olaylarının fitilini yakan da bu olaydı."



"YE BABAM YE"

"Maksadı Türk futbolunu bir yerlere taşımak olmayan bir grup. Amaç başka, makam ve ulufe dağıtmak dostlara. Özel uçaklar, arabalar, harcamalar, maaşlar, sekreterler, şoförler. Büyük gelir var TFF'de. Yağma Hasan'ın böreği ye babam ye."



"FATİH TERİM VE SELAHATTİN AYDOĞDU'NUN CEZA KURULUNA SEVK EDİLMELERİ GEREKİR"

"Kabahat bunlarda değil. Bu rezilliği, rezillikleri görüp bilip istifasını istemeyenlerdir, başta spor bakanı. Normalde Federasyonun Fatih hocayı da Selahattin'i de ceza kuruluna sevk etmesi gerekir. Kamuoyunun önünde kavga ettiler çünkü. Hadi mesajla beni sevk edenler etsin de görelim."

Yaşar Aşçıoğlu kimdir?

TFF Eski Yönetim Kurulu üyesi olan Yaşar Aşçıoğlu Haziran 2017'de yayınladığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Aşçıoğlu istifa dilekçesinde ise TFF'de gördüğü yanlışları dile geatirdiğinde görev aşkını kıran bir tavırla karşlandığını söylemişti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"GÖREV AŞKIMI KIRAN TAVIRLA KARŞILAŞTIM"

"TFF Genel Kurul Üyelerinin teveccühüyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek görevime, Türk futboluna hizmet etmek arzusu ve azmi ile başladım. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle inşaat sektöründeki birikimimi spor camiasına aktarma ve tesisleşmede devrim yaratma kirlerimi TFF Başkanı'na aktardığımda, görev aşkımı kıran bir tavırla karşılandım"



"YILDIRIM DEMİRÖREN'İN SERGİLEDİĞİ ZAFİYET VE EYYAMCI TAVIRLAR"

"Türkiye'yi tesisler noktasında bir yere taşımak arzusunu ilettiğimde anlaşılmaz bir şekilde önümü kesen, görevimi yapmam hususunda bana engeller çıkartan mevcut Başkan, TFF içinde gördüğüm aksaklıkları ve yanlışları dile getirdiğimde, tarihinde görülmemiş hukuki mesnedi olmayan, TFF'nin manevi şahsiyetini küçültecek gerekçelerle beni yargılama yetkisi olmayan Disiplin Kurulu'na sevk etmiştir. Kurullara kendi maaşlı hukukçularını yerleştiren Başkan, kurullardaki bütün hukukçu üyelerden istifa dilekçelerini toplayarak istifa tehdidiyle talimatlara aykırı, adaletten yoksun yanlı kararlar çıkmasını sağlamıştır. Elindeki disiplin sopasıyla yönetimsel anlamda kendisine itiraz eden herkese kurullar aracılığıyla verdirdiği ağır ve hukuksuz cezalarla susturmaya çalışan Başkan'ın sergilediği zayet ve eyyamcı tavırları yüzünden Türk futbolunun geldiği nokta ortadadır.