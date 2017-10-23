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CHP'li Aytun Çıray partisinden istifa etti

CHP İzmir milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:26

Ankara kulislerinde konuşulan iddia gerçek oldu. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti. Aytun Çıray'ın Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılması bekleniyordu.

NELER OLMUŞTU?

Son dakika haberi: CHPli Aytun Çıray istifa ettiBaşkent’te Aytun Çıray’ın kendisiyle birlikte CHP’den başka isimleri de yeni partiye götüreceği söylentilerini CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’a sorduğumuzda “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. Öyle bir şey yok, dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” yanıtını vermişti.

Kendisi hakkındaki iddiaları sormak için aradığımız Aytun Çıray telefonlarını kapatırken, Meral Akşener’e yakın bir isim “Aytun Bey dostumdur, ben kurucular kurulunda olacağını duymadım” demişti.

Aytun Çıray, istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı partiye geçeceği iddialarının ardından bugün saat 15.30’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Çıray, parti genel merkezindeki görüşmenin ardından saat 16.00-16.15 civarında kamuoyuna bir açıklama yapacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:26
  1. Aytun Çıray
  2. Ankara kulisleri
  3. Meral Akşener
  • ALİ KURTOĞLUALİ KURTOĞLU12 sa önce
    Adamın anlında fetöcü olduğu yazıyor. Tabi ki okumasını bilene. Millet artık fetöcüleri fotoğrafından tanıyor. Devletse burnunun dibindekilerini göremiyor. Son zamanlarda belli olmamaları için saçları sakalları birbirine karışmış olarak dolaşıyorlar ama vatandaşın gözünden gene de kaçmaz.
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    elini yüzünü yıkamadayolunu buldu
  • ikraikra13 sa önce
    Ve Chpli ve fetoculerin zamaninda baraji gecsin diye hdp ye oy verdiklerinide unutmadik...simdi de el birligi ve gazete tv ler ile meral marslari calmaya baslar..sorun yok bu ulke coook uzanlar gordu,millet sandikta konusur..
  • Iskender Alexander SezginIskender Alexander Sezgin14 sa önce
    Akpye katılsan iyi olabilirmiydi.
  • AhmetAhmet15 sa önce
    Tip ayni fetocu
  • Yavuz 1517Yavuz 151716 sa önce
    Fetö yanaşması chp milletvekili, fetö'cü meral karaşenerin partisine katılacak. Fetö'nün TÜRKİYE'DEKİ siyasi kanadı chp'dir. chp, bu ülkenin dostu değildir. Meral karaşenerin partisi, fetö'nün ta kendisidir. Nasıl ve ne şekilde gelirseniz gelin, başarılı olamayacaksınız. BÜYÜK TÜRKİYE'nin büyük lideri RECEP TAYYİP ERDOĞAN hepinizi gömecek.
  • MsfrMsfr16 sa önce
    Kilicdaroglu da istifa edip katilsin.
  • KocasolakKocasolak18 sa önce
    Kız maral bu gidişle mecliste FETÖ gurubu kuracaksın galiba, bizim mecliste zaten teröristlerin gurubu vardı. Maaşlı ihanet, hainlik mi yoksa borsamı daha çok kazandırıyor desek, hainlik çok kazandırıyor. Adalet sistemi ABD ve AB ye bağlı çalışıyor gibi, ceza veremiyor.
  • MuhsinMuhsin18 sa önce
    FETÖCÜ AKŞENER, DOSTU FETÖCÜ KEMAL KILIÇDAROĞLUNDAN BİR MİLLETVEKİLİ KAPTI. . .
  • YiğidoYiğido18 sa önce
    Akılları sıra seçimlerdesallamaya çalışıyorlar,yemezler.
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