CHP'li Aytun Çıray partisinden istifa etti

Ankara kulislerinde konuşulan iddia gerçek oldu. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti. Aytun Çıray'ın Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılması bekleniyordu.

NELER OLMUŞTU?

Son dakika haberi: CHPli Aytun Çıray istifa ettiBaşkent’te Aytun Çıray’ın kendisiyle birlikte CHP’den başka isimleri de yeni partiye götüreceği söylentilerini CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’a sorduğumuzda “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. Öyle bir şey yok, dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” yanıtını vermişti.

Kendisi hakkındaki iddiaları sormak için aradığımız Aytun Çıray telefonlarını kapatırken, Meral Akşener’e yakın bir isim “Aytun Bey dostumdur, ben kurucular kurulunda olacağını duymadım” demişti.

Aytun Çıray, istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı partiye geçeceği iddialarının ardından bugün saat 15.30’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Çıray, parti genel merkezindeki görüşmenin ardından saat 16.00-16.15 civarında kamuoyuna bir açıklama yapacak.