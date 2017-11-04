CHP devletin arazisine çöküp içki satmış!

Atilla Aytaç idaresindeki belediyenin, mülkiyeti Maliye’ye ait olan Büyükada’daki denize sıfır arazide ikazlara rağmen kaçak büfe inşa ettiği ve burada içki sattığı öğrenildi.

Skandalların odağındaki CHP’li Adalar Belediyesi’nin İstanbul’un Adalar ilçesinde oluşturduğu eşkıyalık düzeninin devlet arazilerini işgal etmeye kadar vardığı saptandı. Atilla Aytaç idaresindeki Adalar Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye’ye ait olan Büyükada’daki denize sıfır arazide, ikazlara rağmen kaçak büfe inşa ettiği ve burada içki sattığı öğrenildi.



DEVLETİN ARAZİSİNİ GASP ETTİLER



Akit; FETÖ’ye mali kaynak sağlama ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan, yönetimine kayyım atanması gündemde olan Adalar Belediyesi’nin maskesini düşürmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre CHP’li belediye, Büyükada Yılmaztürk Caddesi üzerinde, 179/1 No’lu adreste bulunan denize sıfır araziyi işgal etti. Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, mülkiyeti Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan araziyi gasp yoluyla ele geçirerek plaj yaptı. İşgal edilen alan ”Aya Nikola Plajı” adıyla işletmeye açıldı.



KAÇAK YAPILARDA İÇKİ SATTILAR



Adalar Belediyesi bununla da yetinmedi. Plaj alanı yapılan arazi üzerinde kaçak yapılaşmaya gidilerek çeşitli barakalar inşa edildi. Büfe, kafeterya ve bilet gişesi olarak kullanılmak üzere tadil edilen yapılar, kıyı kanununa aykırı olarak inşa edildi. Ne itfaiye raporu, ne iskan belgesi, ne tapusu, ne de kira akdi bulunan söz konusu kaçak yapılarda CHP’li belediye alkol satışı yaptı. Tesis girişine asılan “Aya Nikola Plajı Fiyat Listesi” yazılı panoda yer alan “Alkollü İçecekler” bölümünde tesiste 6 çeşit alkol ürününün satıldığı belirlendi. Adalar Belediyesi’nin sattığı içkiler, yaz boyunca Aya Nikola Plajı’nda tüketildi.



SUSKUN KALDILAR



Konuya ilişkin görüşüne başvurmak için ulaşmaya çalıştığımız Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve Adalar Belediyesi İşletme Müdürü Mehlika Sevuk telefonlarımıza çıkmayarak iddiaları cevapsız bıraktılar.



BELEDİYEYE KAYYIM GÜNDEMDE



Adalar Belediyesi hakkında İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca başlatılan inceleme sonucunda yayınlanan Ön Araştırma Raporu’yla belediyedeki birçok usulsüzlük deşifre olmuştu. Akit’in ele geçirdiği müfettiş raporunda, Adalar Belediyesi’nin FETÖ’nün ‘belediyeler imamı’ Erkan Karaaslan üzerinden FETÖ’ye mali kaynak sağladığı, ihalelerin şaibeli olduğu, memur ve müdür atamalarında usulsüzlükler bulunduğu tespitine varılmıştı. Belediyedeki skandallar silsilesini ortaya çıkaran ön araştırma raporunda, Adalar Belediyesi’ne kayyım atanması istenmişti.

FARUK ARSLAN