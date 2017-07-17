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Bomba iddia:Arda Turan'ı yumrukladılar

Yer Katar, mekan A Milli Takım'ın oteli. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yakın bir dostu, Arda Turan'a yumruk atıyor!

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
Bomba iddia:Arda Turan'ı yumrukladılar

TFF eski yöneticilerinden Yaşar Aşçıoğlu FANATİK'e İstanbul'daki evinde verdiği özel röportajda futbolumuzda yaşanan bir büyük skandalı anlattı. Aşçıoğlu, A Milli Takım'ın Katar ile oynadığı hazırlık maçı için kampta bulunduğu esnada TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yakın dostu Kerem Bey'in, Arda Turan'a yumruk attığını ileri sürdü.

Yaşar Aşçıoğlu, Türk futbolunda yaşanan skandallarla ilgili açıklama yaparken, üstü örtülmeye çalışılan bir skandalı daha aktardı. İşte Aşçıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması. 

'Demirören sahip çıktı!'

"Bu işin ilk kıvılcımı Katar’da yandı. Yıldırım Demirören’in misafiri vardı. Kerem Bey diye. Katar’da gidiyor Arda Turan’la yumruk yumruğa giriyorlar otelde. Dönüşte de Kerem Bey diyor ki 'Ben galiba ayıp ettim' diyor. Yaptığından da pişman. 'Kafileyle gelmeyeceğim' diyor. Ancak Yıldırım Demirören, yakın dostu iyi bir şey yapmış gibi Kerem Beyi gidip getiriyor kafileye. Arda’nın ilk kıvılcımı burada oldu. Ancak piyango Bilal abiye (Meşe) çıktı. 

Ben Türk futbolunun doğru yönetilmesi için sizin aracılığınızla sesleniyorum. Yıldırım Demirören’in istifasının acilen istenmesi gerekiyor. 50 milyon insanın sosyalleştiği, güzellikler yaşadığı bir spor alanını doğru yönetmeyen bir kişiyi hala tutmanın bir anlamı yok. Görev onlara düşmüyorsa devreye Sayın Cumhurbaşkanımız girmelidir. 

Arda'dan 1 gol, 1 asist

Hatırlanacağı üzere A Milli Takım, Katar ile 13 Kasım 2015'te deplasmanda dostluk maçı yapmış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Arda Turan, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistle galibiyette en büyük pay sahibi olmuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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