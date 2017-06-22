Kenef krizi büyüyor! Bir cinsiyetsiz tuvalet de o üniversitede
Mimar Sinan Üniversite'sinde kadın ve erkeklerin bir arada kullandığı tuvalet ortaya çıktı.22 Haziran 2017 Perşembe 13:41
YENİAKİT.COM.TRODTÜ'de kadın ve erkek tuvaletlerini birleştiren öğrencilerin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde de kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirildiği bir tuvalet olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tuvaleti sadece eşcinsellerin kullanmadığı ve karma bir şekilde kullanıldığı belirtildi.
EŞCİNSELLİK TEŞVİK EDİLİYOR
Kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirilip kullanılması kamuoyunda 'sapkınlık' olarak yorumlandı. Konuya açıklık getiren uzmanlar özellikle 'eşcinselliğin' teşvik edilmeye çalışıldığını vurguladı.
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Ladiklimuzaffer1 sa önce Bu rektörler ne iş yapar... Utanmazlık medeniyet olmuş.. Tepe tepe kullanın.. Memo1 sa önce Ya sizin kafanızı seveyim tuvaletle eşcinselliği nasıl bağdaştırdınız ya... Grsll1 sa önce Boyle denetimsiz devlet olunca boyle isler normaldir. melek2 sa önce Meczup2 sa önce Bilgi Üni'de de var Alp2 sa önce O tuvaleri icat eden belki de kadındır. Kocanızı, oğlunuzu sokar mısınız diye de sormak lazım... Edep Bayram2 sa önce Edepli biri tuğrul2 sa önce Çukurluk bu kadar mı tavan yapar ? Rogar faresi bunlar... YAVUZ2 sa önce Görseli boldur onun için sevinmişlerdir bence hay bin gunduz3 sa önce eşcinseller içindir o tuvalet