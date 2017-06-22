Kenef krizi büyüyor! Bir cinsiyetsiz tuvalet de o üniversitede

YENİAKİT.COM.TRODTÜ'de kadın ve erkek tuvaletlerini birleştiren öğrencilerin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde de kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirildiği bir tuvalet olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tuvaleti sadece eşcinsellerin kullanmadığı ve karma bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

EŞCİNSELLİK TEŞVİK EDİLİYOR

Kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirilip kullanılması kamuoyunda 'sapkınlık' olarak yorumlandı. Konuya açıklık getiren uzmanlar özellikle 'eşcinselliğin' teşvik edilmeye çalışıldığını vurguladı.