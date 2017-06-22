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Kenef krizi büyüyor! Bir cinsiyetsiz tuvalet de o üniversitede

Mimar Sinan Üniversite'sinde kadın ve erkeklerin bir arada kullandığı tuvalet ortaya çıktı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:41
Kenef krizi büyüyor! Bir cinsiyetsiz tuvalet de o üniversitede

YENİAKİT.COM.TRODTÜ'de kadın ve erkek tuvaletlerini birleştiren öğrencilerin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde de kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirildiği bir tuvalet olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tuvaleti sadece eşcinsellerin kullanmadığı ve karma bir şekilde kullanıldığı belirtildi. 

EŞCİNSELLİK TEŞVİK EDİLİYOR

Kadın ve erkek tuvaletlerinin birleştirilip kullanılması kamuoyunda 'sapkınlık' olarak yorumlandı. Konuya açıklık getiren uzmanlar özellikle 'eşcinselliğin' teşvik edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:41
  1. Mimar Sinan Üniversitesi
  2. cinsiyetsiz tuvalet
  • LadiklimuzafferLadiklimuzaffer1 sa önce
    Bu rektörler ne iş yapar... Utanmazlık medeniyet olmuş.. Tepe tepe kullanın..
  • MemoMemo1 sa önce
    Ya sizin kafanızı seveyim tuvaletle eşcinselliği nasıl bağdaştırdınız ya...
  • GrsllGrsll1 sa önce
    Boyle denetimsiz devlet olunca boyle isler normaldir.
  • melekmelek2 sa önce
  • MeczupMeczup2 sa önce
    Bilgi Üni'de de var
  • AlpAlp2 sa önce
    O tuvaleri icat eden belki de kadındır. Kocanızı, oğlunuzu sokar mısınız diye de sormak lazım...
  • Edep BayramEdep Bayram2 sa önce
    Edepli biri 
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Çukurluk bu kadar mı tavan yapar ? Rogar faresi bunlar...
  • YAVUZYAVUZ2 sa önce
    Görseli boldur onun için sevinmişlerdir bence
  • hay bin gunduzhay bin gunduz3 sa önce
    eşcinseller içindir o tuvalet
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