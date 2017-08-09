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Beşiktaş'a kötü haber! Anderson Talisca'ya talip var

Beşiktaş'a adeta yılan hikayesine dönen Talisca konusunda Benfica cephesinden sürpriz bir teklif geldi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:42
Beşiktaş'a kötü haber! Anderson Talisca'ya talip var

Oyuncuyu başka takıma satmayı planladığı için evraklarını geciktiren Benfica, sonunda niyetini siyah beyazlı yöneticilere de belli etti.

İtalyan kulübü Inter'in, Brezilyalı Talisca'yı transfer etmek istediği ve bu konuda yüklü bir miktarı gözden çıkardığı belirtildi.

Futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan ve Beşiktaş'ın elini güçlendiren maddeler nedeniyle, siyah beyazlıların da onayı gerektiği için Benfica, Beşiktaş'a opsiyonlar sundu.

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Portekiz ekibi Benfica'nın, Talisca'yı Inter'e 40 milyon Euro'ya satmaya çabaladığı öğrenildi. Benfica bu doğrultuda siyah beyazlılara Anderson Talisca'nın transferinden yüklü miktarda bir pay vermeyi önerdi. Beşiktaş'ın da bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, gelecek parayla olası bir stoper veya defansif orta saha takviyesinin de yolu açıldı.

Bu noktada siyah beyazlı kulübün listesinde yer alan iki isim ön plana çıktı. İtalyan devi Inter'in 30 yaşındaki Şilili ön liberosu Gary Medel veya 32 yaşındaki Brezilyalı tecrübeli stoperi Miranda...

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:42
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  • RasimRasim1 sa önce
    nasil yani benfica bedaca alacak ve intere 40 dayayacak ve besiktekiler bunu sicak bakacak ve 32 yasindaki birisini alacak?vay vay vay
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