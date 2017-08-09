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Aziz Yıldırım başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor'da katıldığı canlı yayın programında "2018'de Ali Koç'a bırakacak mısınız" sorusuna Yargıtay'ın kararını beklediğini söyleyerek, "Yargıtay kararı nerede? Zamanı geldiğinde konuşuruz" dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:52
Aziz Yıldırım başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor’dan canlı yayına katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a “2018’de başkanlığı Ali Koç’a bırakacak mısınız” diye sordu.

Aziz Yıldırım, soruya “Yargıtay kararı nerede?” şeklinde bir yanıt verirken “Zamanı gelince konuşuruz” dedi. 

İşte o açıklama;

''Yargıtay nerede, dava nerede... Zamanı gelince konuşalım. Şu anda erken. Zamanı gelince konuşurum. Ne ihanetler gördüm ne sevgiler gördüm... 3 senelik başkandım. Bir tek şampiyonluk vardı. Statlar yapmaya başladım. 80 milyon, 100 milyon dolarlara stat yaptık. Bunları herkes unutuyor. Stat ne haldeydi, tuvalete gidemiyordunuz. Bizim Ülker Stadı ile birlikte stat anlayışı da değişti. Devlet her yerde stat yapmaya başladı. Kimse stat yapmaya cesaret edemiyordu. Bizimle birlikte hepsi cesaret buldu.''

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:52
  1. Ali Koç
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Aziz Yıldırım
  • ErkamErkam15 dk önce
    Bu adam gecenlerde eskiya gibi bir motosikletcinin onunu kesti. Hala gazeteleede muteber birisi gibi haber olabiliyorsa, demek ki gucluysen sana bu memlekette kimse birsey demiyor.Vah memleketin haline
  • FecrFecr34 dk önce
    Yiğidi öldür hakkını yeme,güzel hizmetlerin oldu fakat vaktini fazlasiyla doldurdun.
  • Ali AltunAli Altun57 dk önce
    Bi git ya
  • vatansevervatansever1 sa önce
    He ya ,sen olmasan turkiyeye civi cakilmazdi padisahim..;))bence sen cekil bak neler yapiliyor..
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