Aziz Yıldırım başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor’dan canlı yayına katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a “2018’de başkanlığı Ali Koç’a bırakacak mısınız” diye sordu.

Aziz Yıldırım, soruya “Yargıtay kararı nerede?” şeklinde bir yanıt verirken “Zamanı gelince konuşuruz” dedi.

İşte o açıklama;

''Yargıtay nerede, dava nerede... Zamanı gelince konuşalım. Şu anda erken. Zamanı gelince konuşurum. Ne ihanetler gördüm ne sevgiler gördüm... 3 senelik başkandım. Bir tek şampiyonluk vardı. Statlar yapmaya başladım. 80 milyon, 100 milyon dolarlara stat yaptık. Bunları herkes unutuyor. Stat ne haldeydi, tuvalete gidemiyordunuz. Bizim Ülker Stadı ile birlikte stat anlayışı da değişti. Devlet her yerde stat yapmaya başladı. Kimse stat yapmaya cesaret edemiyordu. Bizimle birlikte hepsi cesaret buldu.''