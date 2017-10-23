Azerileri küçük gören yazıya büyük tepki

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ’ın Atletico Madrid ile sahasında yaptığı maçta Karabağ taraftarlarının ellerinde ‘Karabağ’ isminin harflerini bulunduran kağıtlarla yaptığı koreografiyi gündemine almıştı.

'En ezik koreografi' diyerek Karabağ taraftarlarının yapmış olduğu bu koreografiyi eleştiren Tezel, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı;

''Tarihinde ilk kez şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ, ilk puanını evinde Atletico Madrid’e karşı aldı. 0-0 biten maçtan en ilginç görüntü ise Karabağ taraftarlarının A4 kağıtlarına ‘Qarabağ’ yazıp şeffaf dosyaya koyup koreografi yapmalarıydı. Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek. Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü.''

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgaline dikkat çekmek isteyen Azerileri küçük gören Tezel’in bu yaklaşımı kamuoyundan büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Tezel'in yazısı Sabah gazetesinin sitesinden kaldırıldı. Türkiye’de hafta sonu yapılan lig maçlarında ise Giresunspor, Kayserispor, Galatasaray ve diğer birçok takımın taraftarı Tezel’e tepki olarak ellerinde 'QARABAĞ' yazan kâğıtlar taşıdı.

İşte o tepkilerden bazıları;