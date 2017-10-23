Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Azerileri küçük gören yazıya büyük tepki

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in Azeri taraftarları küçük gören yazısı birçok kesimden tepki aldı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:45
Azerileri küçük gören yazıya büyük tepki

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ’ın Atletico Madrid ile sahasında yaptığı maçta Karabağ taraftarlarının ellerinde ‘Karabağ’ isminin harflerini bulunduran kağıtlarla yaptığı koreografiyi gündemine almıştı.

'En ezik koreografi' diyerek Karabağ taraftarlarının yapmış olduğu bu koreografiyi eleştiren Tezel, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı;

''Tarihinde ilk kez şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ, ilk puanını evinde Atletico Madrid’e karşı aldı. 0-0 biten maçtan en ilginç görüntü ise Karabağ taraftarlarının A4 kağıtlarına ‘Qarabağ’ yazıp şeffaf dosyaya koyup koreografi yapmalarıydı. Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek. Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü.''

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgaline dikkat çekmek isteyen Azerileri küçük gören Tezel’in bu yaklaşımı kamuoyundan büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Tezel'in yazısı Sabah gazetesinin sitesinden kaldırıldı. Türkiye’de hafta sonu yapılan lig maçlarında ise Giresunspor, Kayserispor, Galatasaray ve diğer birçok takımın taraftarı Tezel’e tepki olarak ellerinde 'QARABAĞ' yazan kâğıtlar taşıdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:45
  1. Mevlüt Tezel
  2. karabağ
  3. azerbaycan
  4. koreografi
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı