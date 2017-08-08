Azeri askerleri sabotaj için sızmaya çalışan Ermenileri şoke etti: 1 ölü!
Ermenistan ordusunun sabotaj girişimi önlendi, bir Ermeni asker öldürüldü.08 Ağustos 2017 Salı 22:55
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan bir Ermeni asker öldürüldü.
KEŞİF TİMİ SIZMAYA ÇALIŞIYORDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan ordusuna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.
1 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.
Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.