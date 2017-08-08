Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Azeri askerleri sabotaj için sızmaya çalışan Ermenileri şoke etti: 1 ölü!

Ermenistan ordusunun sabotaj girişimi önlendi, bir Ermeni asker öldürüldü.

08 Ağustos 2017 Salı 22:55
Azeri askerleri sabotaj için sızmaya çalışan Ermenileri şoke etti: 1 ölü!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan bir Ermeni asker öldürüldü.

KEŞİF TİMİ SIZMAYA ÇALIŞIYORDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan ordusuna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

1 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.

Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:55
  1. azerbaycan
  2. sızma
  3. ermeni askeri
  4. Kafkaslar Haberleri
  5. Ermenistan-Azerbaycan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi sona erdi
    1. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    2. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    3. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    4. Brüksel'de bomba alarmı
    5. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    6. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    8. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    9. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    10. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    11. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    12. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    13. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    14. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    15. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    16. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    17. Tarihi binadan kopan parçalar..
    18. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    19. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    20. Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!