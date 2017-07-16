Artvin’de trafik kazası: 4 ölü

Kaza, Artvin’in Şavşat ilçesi Sahara Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardahan’dan Artvin istikametine gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan İsameddin Demir, eşi Sultan Demir, gelini Şenay Demir ve torunu Kuzey Demir hayatını kaybetti.

Araç sürücü İsameddin Demir ve eşi Sultan Demir’in, memleketine gelmek için Kars Havaalanından gelinleri Şenay Demir ve torunları Kuzey Demir’i alarak Şavşat’a bağlı Dalkırmaz köyüne getirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.