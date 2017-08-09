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Antibiyotik ilaçları nasıl kullanılmalı

Bilinçsiz antibiyotik kullanma, geleceğini karartma!

09 Ağustos 2017 Çarşamba 01:57
Antibiyotik ilaçları nasıl kullanılmalı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 

 

Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine iyileşebilen hastalıklar ve antibiyotik alınımı gerektirmez.

 

Antibiyotikler yalnızca bakteriler için etkilidir, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.

 

Antibiyotikler ateş düşürücü değillerdir. Antibiyotikler hastalığın kaynağı olan bakteriyel enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateşi düşürür.

 

Doktorunuzun onayı olmaksızın antibiyotik kullanmayın.

 

Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi virüslerle oluşan enfeksiyonlar için antibiyotik almayın.

 

Eğer size antibiyotik reçete verildiyse doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanın.

 

Size antibiyotik tedavisi başlandı ise şikayetleriniz  geçse bile antibiyotiğinizi doktorunuzun

önerdiği süre boyunca kullanmaya özen gösterin.

 

Başkası için reçete edilen antibiyotiği kullanmayın. Bir başkasına iyi gelen antibiyotik sizin için faydasız hatta zararlı olabilir.

 

Antibiyotiklerin bir kısmını sonraki sefer hasta olduğunuzda kullanmayın.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 01:57
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