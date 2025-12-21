  • İSTANBUL
Elazığ'da kamu binasında insanlık dışı görüntü: Kediyi tekme tokat dışarı attı
Yaşam

Elazığ'da kamu binasında insanlık dışı görüntü: Kediyi tekme tokat dışarı attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait salona giren kediye bir görevlinin uyguladığı vahşet kameraya yansıdı. Tekme tokat dışarı fırlatılan kedi için sosyal medya ayağa kalktı.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde kamu vicdanını yaralayan, kan dondurucu bir hayvan hakları ihlali yaşandı. Alacakaya Belediyesi’ne ait çok amaçlı salonda görevli bir şahıs, içeriye giren ve kimseye zararı olmayan bir kediye doğrudan saldırarak şiddet uyguladı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; görevlinin, savunmasız hayvanı sert bir tekmeyle bina dışına savurduğu görüldü.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan şiddet anları sonrası vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

