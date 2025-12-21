Elazığ’da kamu binasında insanlık dışı görüntü: Kediyi tekme tokat dışarı attı
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait salona giren kediye bir görevlinin uyguladığı vahşet kameraya yansıdı. Tekme tokat dışarı fırlatılan kedi için sosyal medya ayağa kalktı.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde kamu vicdanını yaralayan, kan dondurucu bir hayvan hakları ihlali yaşandı. Alacakaya Belediyesi’ne ait çok amaçlı salonda görevli bir şahıs, içeriye giren ve kimseye zararı olmayan bir kediye doğrudan saldırarak şiddet uyguladı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; görevlinin, savunmasız hayvanı sert bir tekmeyle bina dışına savurduğu görüldü.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan şiddet anları sonrası vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.
