Gripten korunmanın altın anahtarı elinizde! Uzman isimden kış hastalıklarını kapıdan kovan 5 hayati tavsiye

Gripten korunmanın altın anahtarı elinizde! Uzman isimden kış hastalıklarını kapıdan kovan 5 hayati tavsiye

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hızla yayılan influenza ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı Doç. Dr. İsmail Önder Uysal'dan kritik uyarılar geldi. Gribin sadece basit bir halsizlik değil, risk gruplarında zatürreye kadar varan ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini hatırlatan Uysal, hastalığa yakalanmamak için uygulanması gereken 5 temel önlemi sıraladı. Günlük yaşam kalitesini düşüren yüksek ateş, öksürük ve şiddetli kas ağrılarından korunmanın mümkün olduğunu belirten tecrübeli doktor, doğru hijyen ve yaşam alışkanlıklarıyla kışı sağlıklı geçirmenin formüllerini paylaştı.

Grip aşısının en güçlü koruyucu önlem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Uysal, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen mevsimsel grip aşısının, hastalığa yakalanma riskini yüzde 40–60 oranında azalttığını, ağır seyir ve hastaneye yatış riskini ise yüzde 70–90 oranında düşürdüğünü belirtti. Aşının özellikle 65 yaş üzeri bireyler, kronik hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sağlık çalışanları, çocuklar ve hamileler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

 

"El hijyenine dikkat edilmeli"

Grip virüsünün temas yoluyla kolayca bulaşabildiğini hatırlatan Uysal, ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmasının ya da en az yüzde 70 alkol içeren el antiseptiği kullanılmasının bulaş riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

 

"Kapalı alanlarda maske koruyucu"

Kalabalık ve yeterince havalandırılmayan kapalı alanların virüsün en hızlı yayıldığı ortamlar olduğunu belirten Doç. Dr. Uysal, hasta kişilerle aynı ortamda bulunulduğunda cerrahi maske kullanımının hem kişiyi hem de çevresindekileri koruduğunu ifade etti.

 

"Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli"

Bağışıklığı güçlü tutmanın hastalıklardan korunmada kilit rol oynadığını dile getiren Uysal, dengeli beslenme, yeterli uyku, sigara ve alkolün azaltılması, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve doktor önerisiyle D vitamini takviyesi alınmasının önemine dikkat çekti.

 

"Hastaysanız evde kalın"

Grip belirtileri başladığında iş ve okuldan en az 24–48 saat uzak durulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Uysal, istirahat etmenin ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Grip sürecinde burun tıkanıklığının sinüzite, östaki borusu tıkanıklığının ise orta kulak iltihabına yol açabileceğini ifade eden Uysal, hastalığın mutlaka uzman hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

