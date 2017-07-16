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Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı

Üst yapı çalışmaları nedeniyle 13 gün önce kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti yeniden trafik akışına açıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:16
Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı

Üst yapı çalışmaları nedeniyle 13 gün önce kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti yeniden trafik akışına açıldı.

Karayolları ve Düzce Bölge Trafik Otoyol Büro Amirliği ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki uyarı tabelalarını kaldırarak, yolu ulaşıma açtı.

Yaklaşık iki haftadır D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinden sağlanan trafik, üst yapı, derz, asfalt, çizgileme yenileme bitmesiyle yeniden otoyola yönlendirildi.

Bir süredir D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı tırmanış şeridi Ankara yönünde yaşanan yoğunluk, Anadolu Otoyolu'nun açılmasıyla rahatladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bolu
  4. Düzce
  5. Kaynaşlı
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