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Amerika Senatosundan 3 ülkeye yeni yaptırım kararına onay

ABD Senatosunun Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın yetkilerini Kongre’nin onayına tabi kılan yasa paketini onayladığı bildirildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:43
Amerika Senatosundan 3 ülkeye yeni yaptırım kararına onay

Salı günü Temsilciler Meclisinde 3'e karşı 419 oyla kabul edilen "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlıklı yasa tasarısı, Senatoda da 2’ye karşı 97 senatörün oyuyla kabul edildi.

Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile ilişkilerindeki alanı daraltan yasa tasarısı, halihazırda geçerli olan Rusya yaptırımlarını hafifletmek veya kaldırmak istediği durumlarda Amerikan Başkanı'na Kongreden onay alma şartı getirmesiyle dikkati çekiyor.

KONGREYE BAŞKANLIK KARARNAMESİNİ ENGELLEME HAKKI

Yeni yasa tasarısı, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili Başkan tarafından çıkarılacak olan başkanlık kararnamelerini engelleme konusunda Kongreye 30 gün süre veriyor.

Tasarı, Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili yeni yaptırımlar getirirken, İran'a nükleer ve balistik füze programı dolayısıyla, Kuzey Kore'ye ise insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yeni yaptırımlar öngörüyor.

Rusya’ya yeni finansal yaptırımlar da getiren yasa tasarısı, önceki Başkan Barack Obama’nın başkanlık kararnameleri ile Moskova’ya uyguladığı yaptırımları da yasalaştırıyor.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞUN OYU, TRUMP'IN VETO ALANINI DARALTIYOR

Beyaz Saray, Trump'ın kararının henüz net olmadığını açıklarken, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun nitelikli çoğunluğunun oyunu alması sebebiyle Trump’ın yasayı geri çevirmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Senatoda eski başkan aday adaylarından Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ile Vermont Senatörü Bernie Sanders’in yasa tasarısına karşı oy kullandıkları bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:43
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. iran
  4. Kuzey Kore
  5. Rusya
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