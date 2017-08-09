Altın fiyatı ne kadar?

Hafta başında 142 liradan işlem gören gram altın bugün 143 liradan alıcı buluyor. Fed faiz kararını göz önüne alan uzmanlar altın fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdiler. 9 Ağustos itibariyle çeyrek altın da 230 liradan işlem görüyor. Altın alacak olanların ellerini çabuk tutması öneriliyor.

9 Ağustos 2017 Altın Fiyatları;

Altın Türü Alış Satış

Gram Altın 143,68 143,72

22 Ayar Bilezik 130,00 131,00

Altın (ONS) 1.264,78 1.264,97

Cumhuriyet Altını 948,89 963,23

Yarım Altın 460,05 471,55

Çeyrek Altın 230,02 235,77

Reşat Altını 977,60 992,37

Ata Ceyrek 235,37 242,71

Ata Yarim 470,73 485,42

Ata Tam 945,76 960,82

9 Ağustos Çarşamba Dolar ve Euro kaç TL?

ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması üzerine yükselişe geçen dolar bu sabah itibariyle 3,53 liradan işlem görüyor. İşte, güncel fiyatlar;

Dolar 3,5336 TL’den alınırken 3,5346 TL’ye,

Euro ise 4,1485 TL’den alıcı bulurken 4,1498 TL’ye satılıyor.