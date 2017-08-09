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Altın fiyatı ne kadar?

Haftanın üçüncü günü gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Döviz kurları ne durumda? 9 Ağustos Çarşamba günü serbest piyasada güncel fiyatlar…

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:43
Altın fiyatı ne kadar?

Hafta başında 142 liradan işlem gören gram altın bugün 143 liradan alıcı buluyor. Fed faiz kararını göz önüne alan uzmanlar altın fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdiler. 9 Ağustos itibariyle çeyrek altın da 230 liradan işlem görüyor. Altın alacak olanların ellerini çabuk tutması öneriliyor.

9 Ağustos 2017 Altın Fiyatları;

Altın Türü                     Alış                   Satış

Gram Altın                  143,68             143,72

22 Ayar Bilezik           130,00              131,00

Altın (ONS)                  1.264,78          1.264,97

Cumhuriyet Altını      948,89              963,23

Yarım Altın                  460,05              471,55

Çeyrek Altın                230,02              235,77

Reşat Altını                  977,60              992,37

Ata Ceyrek                   235,37              242,71

Ata Yarim                     470,73              485,42

Ata Tam                        945,76              960,82

9 Ağustos Çarşamba Dolar ve Euro kaç TL?

ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması üzerine yükselişe geçen dolar bu sabah itibariyle 3,53 liradan işlem görüyor. İşte, güncel fiyatlar;

Dolar 3,5336 TL’den alınırken 3,5346 TL’ye,

Euro ise 4,1485 TL’den alıcı bulurken 4,1498 TL’ye satılıyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:43
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