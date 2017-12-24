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Ahıskalı Türklerden Türkiye'ye teşekkür

DATÜB Başkanı Kassanov, "Son 10 yılda Ahıskalıların kaderi değişti. 23 bin Ahıskalı'ya Türk vatandaşı olma hakkı verildi" dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 21:26
Ahıskalı Türklerden Türkiye'ye teşekkür

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'nin destekleriyle son 10 yılda Ahıska Türklerinin kaderinin değiştiğini söyledi.

Kassanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yla Almati kentinde yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yaşayan Ahıskalıların Türkiye ile Kazakistan arasında bir köprü olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çalışmaların dünyadaki Ahıskalılara da yansıdığını dile getirdi.

Dünya çapında Ahıska Türklerine yardım konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük emeği olduğuna dikkati çeken Ziyatdin Kassanov, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Ahıskalıların kaderi değişti. 23 bin Ahıskalı'ya Türk vatandaşı olma hakkı verildi. Bu milletimiz için büyük sevinç. Çünkü insanlar vatandaşlığı senelerce beklediler. Çalışma izni, sağlık sigortası konularında sıkıntılar vardı. Vatandaş olmakla bu sorunlar ortadan kalktı. Milletimiz adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

Kassanov, Ukrayna'daki savaş bölgesinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 700 Ahıskalı ailenin çıkarılarak Türkiye'ye getirildiği, 70 ailenin daha Türkiye'ye yerleştirileceğini aktardı.

Çatışma bölgelerinden çıkarılan Ahıskalıları, Kars, Ardahan, Iğdır ve Posof gibi bölgelere yerleştirmek istediklerini söyleyen Ziyatdin Kassanov, amaçlarının Ahıskalıları çalışma hayatına dahil etmek olduğunu kaydetti.

Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın her yerinde Ahıskalıların sorunlarıyla yakında ilgilendiğini vurgulayarak, "Allah Türk bayrağını daha yüksek dalgalandırsın. Türkiye devletimizi daha güçlü kılsın. Çünkü Türkiye, tüm Türk dünyasına bakıyor." dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:26
  1. DATÜB
  2. Dünya Ahıska Türkleri Birliği
  3. Ziyatdin Kassanov
  4. Türkiye
  5. Ahıska Türkleri
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    İmanını kültürünü koruyarak bu günlere gelen çileli ahıskalıları bağrımıza basıyoruz...Etle tırnak gibiyiz....Anadoluda bir eve girersiniz bir ahıskalının evine girince....Sekü'de sofra kurulup ne varsa önünüze konur....Can ahıskalılara selam olsun...
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