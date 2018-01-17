Afrin’in yerlileri Türkiye’nin yanında

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Türkiye’nin NATO üyeliği çerçevesinde müttefiklik ilişkisi içinde olduğu ABD, Suriye’de Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını “yok sayan” bir tutum içine girdi. ABD Türkiye’nin uyarılarına rağmen ilişkisini sürdürdüğü terör örgütü PYD’nin askeri kolu olan YPG güçlerini; taktik zırhlı araçların yanı sıra TOW ve Stinger füzeleriyle donattı.



Konuyu değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, “ABD’nin sınır güvenliği için 30 bin kişiyi eğiteceğini ve Türkiye sınırına yerleştireceği açıklamalarından anlaşılan ABD’nin bölgeye önemli kritik silahlar naklettiğini anlıyoruz. Rusya’ya karşı özelikle Afrin’de cephe açmalarının sebebi de Rusya’nın Afrin operasyonunda Türkiye’yi destekliyor olmasıdır. Ancak Türkiye’nin bir de Rusya ve İran’la yürütmüş olduğu güvenli bölge stratejisiyle birlikte Afrin bir şekilde güneyden çevrelendiğini görüyoruz. Diğer taraftan da Fırat Kalkanı Harekatıyla birlikte Azez tarafından da çevrelendi. Afrin bölgesindeki PKK, PYD unsurlarının bu iki çevrelemeden dolayı çıkabilecekleri sadece Halep bölgesindeki Tel Rıfaat bölgesi kaldı. Bunların çıkışları için Türkiye o bölgede de askeri yığınak yaptı. Özgür Suriye Ordusu’nun son dönemde önemli oranda Azez bölgesinde yapmış olduğu PYD ve PKK’ya karşı mücadelede başarılı oldular” diye konuştu.



TESİSAT YARDIMI DA YAPILDI



ABD’nin desteğini alan PKK/PYD’nin Afrin sınırı bölgesinde yığınak yaptığını vurgulayan Yılmaz, “PKK, PYD özelikle dağlık bölgelerde toprak altında sığınaklar inşa ederek Türk ordusuna karşı mücadele etmek için güçlü bir hazırlık yaptı. Burada Amerika’nın Afrin’deki bu sığınakların yapımında ve diğer savunmayla ilgili PKK’ya sadece silah değil aynı zamanda iş makineleri konusunda tesisat yardımı da verdiğini görüyoruz. Bunları da daha çok Kobani bölgesinden, Haseki bölgesinden hava üssüyle bölgeye inerek yardımları ulaştırıyor. Bölgedeki Arap ve Türkmen unsurlarının Afrin’deki PKK/PYD terör örgütüne karşı ayaklanması, Türkiye açısından bir avantaj oldu. Son dönemde Rusya’ya karşı çıkmaları ise Amerika’dan önemli destek almaları ve ABD’nin içerisindeki özel bir kliğin Türkiye’ye karşı uyguladığı cezalandırma politikasının bir sonucu” dedi.

Operasyon mülteci göçünü önleyebilir

Türkiye’nin özelikle Afrin operasyonunu tamamlaması gerektiğini belirten Yılmaz, “Afrin Türkiye’ye ulaşma konusunda önemli ve stratejik bir bölge. Türkiye Afrin’i ele geçirip, bölgede güvenli bir alan oluşturarak yüz binlerce mültecinin Türkiye’ye göç etmesine engelleyebilir” dedi.