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ABD, cenaze törenini vurdu!

ABD insansız hava araçlarının ülkenin doğusundaki Nangarhar'da düzenlediği saldırıda onlarca sivil öldü ve yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:17
ABD, cenaze törenini vurdu!

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinin Deh Bala ilçesinde bir cenaze törenine ABD'ye ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Hava saldırısı, ilçedeki Mariz Kandav kasabasında bugün yerel saatle 15:00 sularında gerçekleşti

Saldırı ile ilgili açıklama yapan, bölgenin yerel yetkilisi Sazuli Şinvari, ölen yaşlı bir kabile büyüğünün cenaze töreni sırasında gerçekleşen hava saldırının aniden meydana geldiğini, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

Bölge hastanesi yetkilisi Dr. İhsanullah Şinvari, saldırıdan hemen sonra hastaneye 6 yaralının getirildiğini söyledi. Ölü sayısı hakkında bilgi henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca saldırıda hafif şekilde yaralanan Çemen Gül isimli Afgan sivil de kaldırıldığı hastanede "yaşlı kabile lideri Hacı Eman'ın cenaze törenindeydik, saldırı aniden gerçekleşti ve siviller hedef alındı" dedi.

ABD'nin bölgede DEAŞ'i öne sürerek bombardımanlar yaptığı biliniyor. Bölgede 2008 yılında bir düğünü hedef alan ABD hava saldırısında da en az 47 sivil yaşamını yitirmişti.

Mepa News

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:17
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