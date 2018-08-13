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Osmanlı padişahları diktatör müydü?

13 Ağustos 2018 Pazartesi

Halkın teveccühüne mazhar olup girdiği tüm seçimleri büyük farkla kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza CHP yöneticileri ve seçmenleri “diktatör” deyip duruyorlar.

“Diktatör görmek istiyorsanız kendi parti tarihinize bakın” diyesi geliyor, insanın. Bize de böyle okutmuşlardı. Ders kitaplarımıza göre, Menderes “diktatör”, Sultan Abdülhamid“diktatör”,  hatta tüm Osmanlı padişahları “diktatör”dü…

Ama devr-i iktidarında “Milli Şef” saltanatı sürdürmüş olan İsmet Paşa “demokrat”tı! “Resmi tarih” su tez üzerine kurulmuştu.

“Resmî tarih-gayriresmî tarih” çelişkisine ilk tosladığımda, ortaokul öğrencisiydim. Tarih dersimize de gelen okul müdürü, kendim gibi “edebiyattan anlayan” bir “deli” daha bulup okul gazetesini (duvar gazetesi çapında) çıkarmamı istemişti…

Hemen bir yardımcı buldum. İki arkadaş el ele verdik, güzel bir okul gazetesi oluşturup duvara astık. Ne var ki, okuduğumuz tarih kitabını eleştirme gafletinde bulunmuştum. (O benim ilk başyazımdı)

Temelde haklıydım elbet: Haklıydım, çünkü kitap Sultan Abdülhamid konusunu işlerken, onu tahttan indirenleri “vatansever” gösterip övüyor, ama Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’yi anlatırken, aynı kadroya “vatan haini” anlamına gelen ifadeler kullanıyor, bir bakıma yerin dibine batırıyordu.

Bu çelişkiyi satır satır kitaptan aktardıktan sonra, “Hangisi doğru? Bu insanların vatansever olduğu mu, yoksa vatan haini olduğu mu?” diye sormuştum.

Duvar gazetemin ömrü, bu merakım yüzünden çok kısa oldu. Duvarda ancak yarım saat kadar kalabildi. Çarşıya kadar gidip döndüğümde, gazeteyi astığım duvarın boşluğuna çarpıldım. Meğer Müdür Bey, makalemi okur okumaz gazeteyi indirmiş, benim de bulunup odasına gönderilmemi emretmişti…

Bu, yazımı yayınlayan ilk gazetenin, idare tarafından kapatılması ve bir “fikir suçlusu” olarak, benim yönetim tarafından, ilk kez sorgulanışımdı. (Maalesef bunun sonu hiç gelmedi)

Müdür Bey’in odasına girdim. Babacan yönleri de olan sert mizaçlı bir yöneticiydi. Beni karşısına oturtup önce biraz azarladı: “Sana gazete çıkar dedikse ortalığı karıştır demedik. Sana mı kaldı devletin kitabını tenkit etmek…” 

Sonra hafiften gülümsedi. Gözlerimin içine baktı ve iki satır öğüt verdi: 

“Bak evlâdım, bu kafayla gidersen, hayatın boyunca başın beladan kurtulmaz. Soruların doğru, ama sorma. Hele okulunu bitir, büyü, bir yerlere gel, bir baltaya sap ol; bunları ondan sonra konuşur, yazarsın.” 

(Not: Aradan yıllar geçti; yıllar boyu okudum, yazdım, gazetecilikten emekliye ayrıldım; ama hâlâ inandığımı yaşayamıyor, düşündüğümü yazamıyorum. Hâlâ “sus, söyleme” diyorlar, “söylersen başın derde girer!”

Üstelik yüzlerce yıldır böyle: Mehmed Âkif de “sus”turulmaktan yakınmış, Yunus Emre de...

Âkif, “Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem/ Dili yok kalbimin ondan ne kadar bîzarım!” diye inlerken, Yunus, “Derviş Yunus, sana ‘söyleme’ derler/ Ya ben öleyim mi, söylemeyince?” diye feryat ediyor.

Görünen o ki, düşünen insanların ortak derdi, düşündüğünü aktaramamak…

Dolayısıyla, paylaşamamak: Bu da düşünceyi çileye dönüştürüp düşünen insanı “çilekeş” yapıyor!..

Üstad Necip Fazıl’ın, şiir kitabına “Çile” ismini vermesi boşuna değil: Düşünmek, bu ülkede “çile”dir!..

Hele bir de “aykırı” düşünüyor ve devletin “resmî” teziyle çatışıyorsanız, dünya cehennemi sizi bekliyor demektir: Yan ve öl!..

Yine de fikir öldürülemiyor:Yanması için ateşlere atılan fikirler, Nemrut ateşinden çıkan İbrahim misali, pişip olgunlaşarak daha güçlü bir şekilde geri dönüyorlar.

Şimdi gelelim, “resmî tarih--gayr-i resmî tarih” (resmi olmayanı) çelişkisine…

Din ve tarih dâhil, her şey bir ikilem içinde ele alınıyor Türkiye’mizde. Bu yüzden hem her şey muğlak kalıyor, hem de tartışmalar çabucak kavgaya dönüşüyor…

İdeolojinin (rahmetli Cemil Meriç’in deyişiyle, “deli gömleği”) tuzağıdır bu toplumlara; biz galiba böyle bir tuzağa düştük!

Aslında resmi mülâhazaların giremeyeceği iki alan söyle deseler, tereddütsüz “din” ve “tarih” deriz. Hazin ki en çok bu alanlara girmiş, görüş bildirmiş, hükümler vermiş…

Sadece totaliter rejimlerde rastlanabilen bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakasını hiç bırakmamış…

Tabii “ifrat”, “tefrit”i doğurmuş. Her ifrat kendi alternatifini üretmiş. Meselâ, “resmi tarih”in (ki ders kitaplarında somutlaşır) “Kızıl Sultan” dediği Abdülhamid Han, alternatifinde “Ulu Hakan” olarak selamlanmış, resmi tarihin “vatan haini” ilan ettiği Sultan Vahdettin, (doğrusu Vahidüddin) “büyük vatansever” olmuş. Etraflarında saflaşmalar meydana gelmiş. İki tarafın bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmuş fanatikleri, tarihi kişilerle olaylara salt tarih ilmi açısından yaklaşan dürüst tarihçiyi konudan uzak tutmuş. Dolayısıyla gerçek Abdülhamid’le gerçek Vahdettin, tarihimizin diğer bazı “gerçek”leri gibi, kaynayıp gitmişler.

Tarihe siyaset karıştırmanın, tarihi, güncel ideolojik çatışmaların kaynağına dönüştürmenin böyle mahzurları oluyor. Ve bu mahzurlarla malul hale gelmiş milletler bir türlü dirilemiyorlar. (Faşist ve komünist ülkeler örneğinde görüldüğü gibi)

 

YORUM YAZ

  • MuratMurat2 sa önce
    Mehmet Akif, 2.Abdülhamit tarafından da susturulmuş. O daşef gibi diktatör o halde.
  • 1453145312 sa önce
    Evet Yavuz hocam,ülkemizde bazı konularda konuşmak yasak üstelik konuşulacak olanlar da gerçekler ve doğrular olduğu halde.
  • ZaferZafer5 sa önce
    Hocam yazı için teşekkürler, çok güzeldi. Lakin konuya girmemişsiniz. Bir de osmanlı anadoluya hizmet yapmadı safsatası ile alakalı bir yazı kaleme alsanız.
  • murat çavgamurat çavga1 sa önce
    bu zırvaları çıkaran zamanın ermeni taşnak partisi batıcı jöntürkleri idi. Osmanlıo dönem için yapılması gereken her şeyi yaptı ve bağrından yeni bir devlet çıkarmayı da bildi. Osmanlıya diktatör demek ahlaksızlık olur.
  • ahmetahmet4 sa önce
    osmanlı zamanındaseçim falan olmadığı için, tüm dünyada aynı babadan oğula sistemi olduğu için diktatör diyemeyiz. fakat aynı sistemi günümüzde uygularsak diktatörlük olur. ak parti ilk çıktığında bir kişi bir ülkeyi 2 dönemden fazla yönetmemeli diye bir kuralı vardı.. o kural uygulanmalı..
  • eminemin1 sa önce
    Osmalı; "diktatör, zalim, halktan kopuk ve güçsüz" bir devlet idiyse, saltanatın kaldırılması neden halka sorulmadı? Şaka değil bir devlet idaresini tamamen değiştirip kendi rejimini kuruyorsun fakat halkın ne düşündüğü hiç merak edilmiyor! Bırakın halka sormayı, Mecliste saltanatın kaldırılması oylanırken "aksi halde ihtimal bazı kafalar kesilecektir" denilerek zorla meclisten geçti! Yani hem halk hem Meclis OSMANLI DEVLETİNİN İDARESİNDEN MEMNUNDU!! Demokrasi budur. Zoraki dayatılan diktatörlük
  • Bu terazi o sıkleti çekmezBu terazi o sıkleti çekmez10 sa önce
    "Osmanlı padişahları diktatör müydü?" Padişahlık safhası o zamanın tüm dünyasında beşeriyetin ayrı bir safhasıydı. Beşer o zamanlar henüz ergenlik dönemindeydi, şimdi aldı başını 50' ye doğru gidiyor. Onun içindür ki, o zaman, bu zamanın terazisiyle tartılamaz!

Yavuz Bahadıroğlu

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