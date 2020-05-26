CHP’den Düşersen Dara, Düşünürsün Kara Kara

Eski arşivleri karıştırırken karşıma çıkan slogana bakın, ne garip… CHP’li Gürsel Tekin “Başın düşerse dara CHP’yi ara” sloganını bularak ilk icraatını yapmış. Tekin, CHP Genel Merkezindeki çağrı merkezini yeniden organize ederek, bazı önemli illerde de yeni çağrı merkezleri oluşturacakmış.

Bu sloganı bulduktan sonra artık CHP’nin sırtı yere gelmez(!) Ezeli ve ebedi Ana Muhalefet Partisi yeni seçimlerde artık kesinlikle birinci parti olur(!) Geçtiğimiz seçimlerde de Aile Sigortası sloganlarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı! Dar gelirli ve yoksul ailelere 600-1200 TL ödeme yapmayı vaat etmişlerdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu “ Benim adım Kemal ben yaparım” demişti. Bu lafın haricinde nasıl yapacakları da askıda kalmıştı. Millet bu proje gibi görünen slogana kanıp CHP yi iktidara getirseydi ne yapacaklardı? Çok merak ediyorum. Bu slogan sayesinde oylarında biraz da olsa artış sağlayan CHP, milletimizi Aile Sigortası safsatasıyla kandırmaya çalışmıştı. Kaza ile bir iktidara gelseler yetersiz kadroları ile sudan çıkmış balığa dönecekleri kaçınılmazdı. CHP’liler şimdi Aile Sigortası sloganını ağızlarına alıp konuşmaz oldu. Onun yerine dönüp dolaşıp “Başın düşerse dara CHP’yi ara” ya geldiler. Nereden arayacağız? Çağrı Merkezinden..

Ergenekon sanığı bir vatandaşımızın dilinden duyduklarımı aynı şekilde aktarmak istiyorum sizlere…

- Alooo. CHP çağrı merkezi mi?

- Evet buyurun

- Ben Ergenekon davasının tutuksuz sanığıyım. 4 yıldır yargılanıyorum. Bu nedenle maalesef işimden gücümden oldum. Şu an işsizim. Zar zor emekli maaşımla geçinmeye çalışıyorum. Bana gazeteci olarak yazılı veya görsel medyada bir iş imkanı sağlayabilir misiniz?

- Özgeçmişinizi bize E-mail yoluyla bildirin. İletişim, Tanıtma ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza iletelim. Çıkmaz ayın son çarşambasında veya balık kavağa çıkınca belki size bir iş bulabiliriz.

- Sanık olarak yargılandığım Ergenekon davasında tutuklu milletvekillerinizle ilgilendiğiniz kadar benimle de ilgilenip sahip çıkmanızı istiyorum.

- Maalesef üzgünüz. Biz sadece tutuklu milletvekillerimizle ilgileniyoruz. Onları dahi tahliye ettiremedik. Silivri’den adam kaçırma operasyonumuz başarısızlıkla sonuçlandı. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer.

- Ergenekon davasından dokunulmazlık kazanıp, sıyrılmak istiyorum. Beni önümüzdeki seçimlerde seçilebileceğim bir yerden milletvekili adayı gösterebilir misiniz?

- Kardeşim biraz önce durumu sana anlattık. Seçtirdiğimiz adamları dahi kurtaramadık. Ama çok istiyorsan yetkili kurullarımıza bu talebinizi iletelim. Öncelikle partimize yüklü bir bağış yapmanız gerekiyor. Sahibi olduğunuz bir TV kanalı veya sol tandanslı Ulusal birkaç gazete arkanızda olmalı. Anladığımız kadarıyla bu imkanlara sahip değilsiniz. Tutuklu olmadığınız için Silivri’den TBMM’ye tünel açmayı da deneyemeyiz. Maalesef bu isteğinizi de yerine getiremeyeceğiz.

- Ama bana haksızlık ediyorsunuz. Geçmişte sizin vekilleriniz salla başını al maaşını düşüncesiyle meclis sıralarında doğru dürüst hiçbir icraat yapmadan otururken ben Ak Parti’nin yanlış olduğunu düşündüğüm bazı icraatlarına duyarlı bir vatandaş olarak muhalefet edip, medyaya da intikal eden davalar açma cesaretini göstermiştim. Siz muhalefet partisi olarak, dün Ak Parti’nin karşı çıktığınız bazı icraatlarına bugün destek veriyorsunuz. Yeni CHP olarak aklınız başınıza geldi de şimdi hidayete mi erdiniz? Zaten bu sloganı başkalarından kopya çektiğiniz söyleniyor. Doğru mu?

- Canım siz söylenenlere bakmayın. Öğrenciyken siz hiç kopya çekmediniz mi?

- Anlaşıldı sizden bana fayda yok. Siz kamyon arkası yazılara benzeyen bu slogandan vazgeçin. İlla bu sloganı kullanmak istiyorsanız, ben size başka bir slogan önereyim. “Başın düşerse dara, CHP’yi ara. Sonuçta hüsrana uğrayıp, düşünürsün kara kara!”

Ergenekon sanığı olduğu halde, Ak Parti’yi aradığında, CHP’den daha faydalı bir yardım göreceğine inandıran bir parti oldu CHP… Bir de tavsiyesi var Ergenekon sanığının “ Tüm Ergenekon sanıklarına tavsiyem, sakın CHP’ye bel bağlayıp, umuda kapılmayın. Kurda ensen niye kalın diye sormuşlar, “Kendi işimi kendim hallederim” demiş”.

Kendi işini kendi halledemeyen CHP ne icraatta bulunuyor, ne faydalı bir fikir sunmayı tercih ediyor, ne de ülkenin milli duygularını kabartması gereken meselelere sevinebiliyor. Derdi vatan değil, muhalefet olmuş bu zihniyetin mazisinden bir başka şahıs çıkıp Türkiye’nin Amerika yardımlarını büyük bir alaycılıkla eleştirebiliyor.

Sn. Muharrem İnce, CHP vakti zamanında bu vatandaşı bir parça ekmeğe muhtaç edecek siyasi zekâsına oranla, ülkemizin ulusal ve uluslararası başarısını eleştirme hakkını çoktan tüketti gibi…

Vesselam…