Meğer HDP bugüne kadar şiddeti hiç savunmamış

Hanımefendi 80’ini devirmiş. Yani ununu eleyip, eleğini asacak yaşa çoktan gelmiş. Ama hâlâ ajan provokatörlük yapıyor. Birileri kendisine “aydın” sıfatını takmış ya, gün aydınlanır aydınlanmaz hemen yeni bir tartışma konusu açıp ortalığı bulandırmaya çalışıyor.

Aslında yazacak pek bir şeyi yok; aynı zırvaları durmadan tekrarlayıp duruyor. İşte bu tekrarlamalar sırasında da eski solcuların liberallerinin hiç çekilmediğini gözler önüne seriyor.

Biliyorsunuz, bu zevattan, yani eski solcu, nevzuhur liberallerden Türkiye’de fazlasıyla var. Yazı konusu ettiğimiz “teyzemiz” de onlardan biri zaten.

Önce Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) üye olmuş kendisi. Daha sonra da Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) kurucuları arasında yer almış. Akabinde Hikmet Kıvılcımlı’nın takipçileriyle, bilinen adıyla “Doktorcularla” ayrılık yaşayarak Türkiye Komünist Partisi’ne katılmış.

Evet, “gençlik” yıllarında kafası bir hayli karışık olan bu teyzemizin adı Oya Baydar.

Hoş Oya Hanım’ın kafası öyle gözüküyor ki şimdilerde de karışık. Bazı kavramları hâlâ tam olarak yerli yerine oturtabilmiş değil.

Örneğin terör ve terörizm kavramları...

Baksanıza, hanım teyzemiz, şu zamanda bile “herhangi bir yapının terör örgütü olarak adlandırılmasının göreli (kişiden kişiye göre değişebilen) ve tümüyle siyasî bir tercih olduğunu” savunabiliyor.

Yazılarına “PKK terör örgütü mü, araya kaç santim mesafe koymalı?” şeklinde alaycı başlıklar atıp, onbinlerce asker ve sivilimizin kanına giren alçakları meşrulaştırmaya çalışabiliyor.

Neymiş, devletler, tehdit ve tehlike saydıkları yapıları terör örgütü ilan ederek iç ve dış kamuoyunda onlara uyguladıkları terörü meşrulaştırmak isterlermiş.

Alçaklığı görüyorsunuz değil mi?

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Teyzemiz, meğer “namus” diye bir mefhumdan habersizmiş. Bölücü terörü görmeyip “TSK faşisttir” iftirası atması bunu açık seçik kanıtlıyor. PKK’ya ama’sız, fakat’sız “terör örgütü” demenin “tümüyle siyasî retorik ve propaganda” olduğunu belirtmesi, kendisinin nasıl bir kadın olduğu hakkında ipuçları veriyor.

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Her durumda kendini haklı kabul eden, ideolojik körlüğü gerçeği görmesine engel olan aymaz bir liberal var karşımızda.

Kendisi oldukça pişkin.

O kadar ki, bölücübaşının heykelini dikeceklerini söyleyen piyonların genel başkanlık yaptığı parti için “Bugüne kadar şiddeti, terörü, savaşı savunduğunu, yücelttiğini hiç duymadım” diyebiliyor.

“PKK’nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar” diyen alçakların yuvalandığı HDP’ye “Terörle aranıza mesafe koyun” demenin, “iktidara yaranmayı, devlete yaslanmayı amaçlayan laf ebeliğinden başka bir şey olmadığını” söyleyebiliyor.

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Söylesene! Terörist leşlerinin cenazelerine katılan haysiyetsizleri, örgüte para ve eleman aktaran yardakçıları niye görmüyorsun Oya Teyze? Bunlar hep senin “Terörü savunmuyor” dediğin partiden değil mi?

Taraf’taki “pavyon” maceran sırasında belli başlı kıvrak bel hareketlerini sergilediğini biliyorduk ama, bu denli usta bir dansöz olduğunu inan hiç bilmiyorduk. Değişimlere ayak uydurma konusunda böylesine mahir olabileceğini gerçekten düşünemiyorduk.

Neyse, sosyalistken yerin dibine soktuğun ABD’yi liberalliğe yatay geçiş yaptıktan sonra kutsaman ne kadar prim yaptıysa, PKK için “Kürt özgürlük hareketi” demen de o kadar prim yapar Oya Teyze.

İyisi mi kendini hiç boşuna yorma. Biraz Aydın Amcayla ilgilen.