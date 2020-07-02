Davutoğlu-Babacan kavgası erken başladı

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol
TÜM YAZILARI
Akşener Erdoğan'ın bu fotoğrafını kullanarak imajını yerle bir etti!
Siyaset

Akşener Erdoğan'ın bu fotoğrafını kullanarak imajını yerle bir etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Milli Sinema akımının devamı niteliğindeki Diriliş Ertuğrul ile Türk İslam kültürüne muhalif Netfl..
Çilingiroğlu isyan etti: Senin gibi ülke olmaz olsun
Gündem

Çilingiroğlu isyan etti: Senin gibi ülke olmaz olsun

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dünyaya koronavirüsü bela eden Çin'e sert tepki gösterdi.
Alişan'dan Erdoğan tepkisi! ''Niye korktunuz ki bu yasadan?
Gündem

Alişan'dan Erdoğan tepkisi! ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesine destek vererek eleştirenlere "Niye korktunuz ki ..
Halisdemir'in referansı emekli astsubaydan amansız takip! Yüzlerce kilometre sonunda firari FETÖ’cü Öz’e ulaştı
Gündem

Halisdemir'in referansı emekli astsubaydan amansız takip! Yüzlerce kilometre sonunda firari FETÖ’cü Öz’e ulaştı

Kumpas mağduru emekli Astsubay Erdem Kılıç, hayatını karartan kumpas soruşturmayla 3 yıl hapis yatmasına neden olan FETÖ’cü savcı Hikmet Ust..
Seda Sayan'dan Erdoğan açıklaması: Hizaya girecekler inşallah
Gündem

Seda Sayan'dan Erdoğan açıklaması: Hizaya girecekler inşallah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesine destek veren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşı..
Akşener'in göreve getirdiği isim kulisleri hareketlendirdi! Açıklama yapmaktan kaçındılar
Siyaset

Akşener'in göreve getirdiği isim kulisleri hareketlendirdi! Açıklama yapmaktan kaçındılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, endüstri meslek lisesi mezunu 'yeğeni'ni, partinin mali işler başkanlığına getirdi. Cumhurbaşkanı Erd..
Dünyanın en değerli otomobil markası belli oldu
Dünya

Dünyanın en değerli otomobil markası belli oldu

Yayınlanan 'BrandZ Top 100 Global Markalar 2020' listesi ile birlikte Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası seçildi.
Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti
Spor

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu...
Bill Gates koronavirüsün yayılmasının en büyük sebebini açıkladı
Dünya

Bill Gates koronavirüsün yayılmasının en büyük sebebini açıkladı

Bill Melinda Gates Vakfı ile beraber korona virüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunan Bill Gates, koronavirüsün yayıl..
Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç için çarpıcı sözler! ‘Meclisin üzerine bombalar yağınca…’
Siyaset

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç için çarpıcı sözler! ‘Meclisin üzerine bombalar yağınca…’

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında yaptığı FETÖ öz eleştirisini değerlendiren Ahmet ..
02 Temmuz 2020

Davutoğlu-Babacan kavgası erken başladı

Fazlaca üzerinde durulmadığı için konu pek dallanıp budaklanmadı. Mesele yalnızca “Hoca(!)”nın parti bülteni gibi yayın yapan Karar ve birkaç Erdoğan düşmanı gazetede gündeme getirildiğinden dolayı, kamuoyuna tam olarak yansımadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı “Ekonomide Gelecek Modeli” adlı manifestodan bahsediyoruz.

Bize göre bu manifesto, tam bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Çünkü mezkur manifestoda, “Gelecek Partisi’nin ekonomi yönetim anlayışında neoliberal ve statükocu politikalara yer verilmeyeceği” ifade ediliyor. 

Açık ki, bu ifadelerle Davutoğlu, Ali Babacan’a sallıyor. “2001 ve 2008 krizlerinin koşulları farklıydı; geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi” diyerek, 2001 krizi ve küresel krizden kaynaklanan 2008 krizi döneminde ekonomiyi başarılı biçimde yönettiğini sık sık iddia eden Babacan’a ayar vermeye çalışıyor.

Türkiye’yi kurtarmak(!) için parti kuranların hâl-i perişanını görüyorsunuz.

Bizce Babacan’ın, Davutoğlu ile ilgili söylediği “Tarz, üslup ve metot konusunda ciddi bir ayrışmamız vardı. Onun için bir arada olamadık” sözleri gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Anlaşılan o ki, mevzu çok daha derin.

Önümüzdeki günlerde “AK Parti kaçkını” bu iki ismin çok daha şiddetli tartışmalarına şahit olabiliriz.

Demedi demeyin.

GAVUR GAVURLUĞUNU YAPMAYA 

DEVAM EDİYOR

Zırt-pırt terörizmle ilgili bir rapor yayımlıyorlar. Güya dünya genelindeki terör örgütlerini tek tek inceleyip bazı tedbirler alıyorlar.

Halbuki yok öyle bir şey. Hazırladıkları raporlar yalanlarla dolu. İşlerine geleni temize çıkarıyorlar, işlerine gelmeyeni ise yaftalayıp terörist ilan ediyorlar. 

Avrupa Birliği ve ABD’nin ardı ardına yayınladığı iki farklı metinde gördük yine bunu.

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Terörizm Durum ve Eğilim Raporu”nda ne terör örgütü PKK’nın Suriye’deki varlığından söz ediliyor, ne de PYD’nin rolünden.

Dönüp bakıyorsunuz, Almanya terörist sayılan ya da izlemeye alınan örgütler listesinde FETÖ’ye yine yer vermiyor. Bu yetmezmiş gibi, bir de FETÖ’yü izleyen Türklerin davranışlarını raporluyor. Hatta söz konusu ülkede FETÖ’cüleri ya da PKK’lıları ihbar edenlere casusluk suçlamasıyla bir de dava açılıyor. 

Peki ya Amerika farklı mı Avrupa’dan?

Tabii ki hayır.

Onlar da tıpkı AB gibi teröre şaşı bakıyor. “Benim teröristim iyidir” mantığıyla hareket edip ikiyüzlülük sergiliyor.

“Terörizm 2019 Ülkeler Raporu”na baksanıza.

Yine 40 takla atıyorlar, ama PYD-YPG ile PKK arasındaki bağdan bir türlü söz etmiyorlar. PKK ve YPG’nin aynı örgüt olduğuna dair onca kanıta rağmen, “PKK başka, YPG başka” diyebiliyorlar. 

FETÖ’ye bakışları da farklı değil bunların. 

Besledikleri ihanet şebekesini yine “terör örgütü” olarak nitelendirmiyorlar. Önlerine çuvallar dolusu delil konulmasına karşın, gerçekleri görmezden geliyorlar.

Neymiş, Türkiye bu şer örgütüne karşı aşırıcı ve sert tedbirler uyguluyormuş.

Ya ne yapacaktık acaba bu namussuzlara?

Sizin, ülkenizdeki en ufak bir gösteriyi en sert biçimde bastırmanız problem değil, fakat bizim Meclis’e bomba yağdıran alçaklara karşı hukuku işletmemiz problem öyle mi?

Geçiniz bunları.

Siz, Türkiye’den kaçan teröristlere kol kanat gerip, ceplerine pasaport koymayı sürdürdükçe, hazırladığınız raporların gözümüzde üç kuruşluk değeri olmayacak.

Yapacağınız şey belli:

1- İadesini istediğimiz itleri başkanlık saraylarınızda ağırlamaktan vazgeçeceksiniz… 

2- En tepedeki kurumlarınıza teröristlerin ve onların yancılarının fotoğraflarının asılmasına göz yummayacaksınız.

3- Meydanlarınıza “terör çadırları” kurulmasına müsaade etmeyeceksiniz.

4- Milletvekillerinizi “günübirlik Kandil turları”yla ödüllendirmeyeceksiniz.

Gavur ne kadar gavurluğunu yapmaya çalışırsa çalışsın, bize düşen uyanık olmak. Bu tür alçaklıklara hiçbir şekilde müsamaha göstermemek.

Her zaman söylüyoruz: Avrupa’ya da ABD’ye de hiç güven olmaz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu iki parti iktidar olmak için değil

Ak P’nin iktidarına engel olmak için yola çıktılar. Arkalarında Gül var. Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı olma hayali bitti. Maskara olmayı kendine yakıştıranlara birşey söylemeye hacet yok.
  • Yanıtla

Yasemin

AYNEN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı