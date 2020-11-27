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27 Kasım 2020

Halime teyze ve kumar bataklığındaki oğlu

Önceki gün İstanbul Adliyesindeydim.. 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin davayı takip ediyordum..

Duruşma arasında gazeteci arkadaşlarla adliye önünde bu vahşeti konuşurken bir teyze yanıma geldi.

“Evladım avukat mısınız siz” diye sordu..

Avukat değilim gazeteciyim deyince, “avukat lazım avukat” dedi.

Adı Halime..

Edirne Keşanlı, yaşını sordum, “Ne bileyim 60 küsur işte” dedi.

Hafif aksi ya da yaşadıkları yüzünden öyle görünen bir teyze..

Oğlunu ihbar etmek için adliyeye gelmiş..

Yanlış okumadınız, öz be öz oğlunu ihbar etmek istiyor..

Daha önce de gelmiş ama “bir avukat tut, anlattıklarını dilekçeye dök öyle gel” demişler..

Oğlunla derdin ne teyzem dedim gözleri doldu. Oğlu; evini, işini, arabasını ve hatta ailesini kumar bataklığında kaybetmiş.

Her şeyini kaybetmesine rağmen vazgeçmemiş pis herif, bu defa da geceleri dijital kumar sitelerinde 300 -500 liralık bahisler oynamaya başlamış..

Halime Teyzenin emekli maaşına da göz dikince, yaşlı kadın artık dayanamamış ve soluğu adliyede almış..

Teyzeye bunu haber yapalım dedim..

“Bana avukat lazım haber değil” deyip sinirlenip gitti. 

Önceki günden bu yana Halime teyzeyi düşünüyorum.

Bir taraftan da şu dijital kumar mevzusunu araştırdım.

Sözcü gazetesinde 2016 tarihli bir haber çıktı karşıma..

İstanbul Emniyeti tâ Kıbrıs’a uzanan bir operasyon yapıp, 780 milyon dolar ele geçirmiş.

İngiliz  uyruklu Scoot William Masterton ve Halil Falyalı isimli bir şahsın adı geçiyor. 

Araştırdıkça, Türkiye’de yasak olmasına rağmen, bu kumar türünün nasıl devasa bir ekosistem olduğunu, ahtapotun kollarının ne seviyeye geldiğini gördüm.

Milyar dolarlık bir piyasa..

İllegal film siteleri üzerinden flash tabanlı reklamla kendini pazarlıyor..

Deştikçe yeni şeyler çıkıyor ortaya..

Eski BDDK müfettişi bir ağabeyimiz ilginç şeyler anlatıyor..

Devlet bu tip organizasyonlarla mücadele ediyor.

Kumar baronları ile oynayanlar arasındaki kredi kartı üzerinden para transferi durdurulmuş. 

Bu amaçla kullanılan kredi kartları BDDK tarafından tespit edilip tek tek bloke edilmesi sağlanmış.

Bunun üzerine yasadışı kumar baronları banka hesaplarını kullanmaya başlamışlar.

Kumar oynayanlar belli hesaplara para yatırıyor, bu hesaplardan nakit çekilen kara para, çete elebaşlarına ulaştırılıyormuş.

Mali polis ve BDDK bu duruma da el koyunca sistem kısa süreliğine durmuş. 

Kumar çeteleri durur mu?

Durmazlar!..

Sistemdeki para alışverişini bu defa da bitcoin  ve diğer dijital paralar üzerinden sağlamaya başlamış.

Yapısı gereği çok zor takip edilen bu sistemlerin kumar baronlarının gözdesi olduğu ifade ediliyor. 

Arama motorundan kısa bir araştırma yapılınca açık kaynak bir sürü bilgiye ulaştım.

Mesela Papara adlı dijital ödeme sistemine ilişkin bir sürü şikayet gördüm.

Şikayetvar.com adlı siteden bir örnek vereyim..

23 Eylül 21:20’de Müslüm isimli kullanıcı kayıt açmış..

Başlığı “Papara İyi Hizmet Vermiyor”

İçeriğinde aynen şu ifadeler yer alıyor: “Papara’dan Ngs Bahis sitesine s**c** adlı kişiye 100 ₺ para yatırımı yaptım ve site şu an gözükmediğini belirtti sorun kimseyse lütfen çözsün artık. Böyle bir sorun çıkmıyordu ilk defa bir Papara hesabı kullandım.”

Papara müşteri hizmetleri bunun suç olduğunu belirtmiş..

Şikayet edenin hesabını bloke etmek geçici bir çözüm, sistemi tamamen bahis işine kapatması gerekmez mi? 

Gülşen isimli bir başka kullanıcı ise kendi adına Papara hesabı açıldığını, bilgisi dışında bahis paralarının bu hesap üzerinden gönderildiğini, paparanın da hesabı kapatmak için kendisinden evrak istediğini söylüyor.

Belli ki birileri Halime teyzelerin böyle canını yakıyor..

Kısacası ocaklar söndüren yasadışı kumar ve bahis organizasyonlarını çökertmek için para transferini önlemek şart.

Selâmetle..

 

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Yorumlar

Kadir Yıldız

Para transferi uygulamalarına dikkat etmek lazım.. Bu uygulamalar vasıtasıyla ciddi miktarda kaynak yurt dışına kaçırılabilir. Papara yada diğer uygulamaların dahili var mı bilmem, göz göre göre aldıkları izinleri bahis için heba etmeleri de mantıklı görünmüyor ama ben bile defalarca gördüm, benzeri İlegal Online İşlemlerde bu para transferine aracılık eden uygulamalar olduğunu. Bunlar şikayet üzerine değil, denetim üzerine yakalanmalı. Sistem etkin çalışmıyor, siz bahis oynarda işleme aracılık eden papara gibi uygulamaları kullanırsanız sistemleri fark bile etmiyor. Mağdur olursanızda da en fazla hesabınızı bloke ediyor. Karşı tarafın çaldığı yanına kâr kalıyor.
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