SON DAKİKA
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık bugün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerinin, araçlarının ve askeri noktaların 13 kez hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamalarda, ateşkes ihlallerine karşılık olarak ülkenin güneyinde Bint Cubeyl ilçesinin yanı sıra Deyr Suryan, Bayyada, Şemaa ve Kusayr beldeleri ile Nakura beldesi yakınlarında kurulan Cullul Alam noktasında İsrail ordusunu hedef alan saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamalarda İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Merkava tankları, asker toplulukları, komuta merkezleri ve yeni kurulan Demir Kubbe platformlarının roket, topçu atışı ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) 13 kez hedef alındığı aktarıldı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Mehmet emin temel

Şia ve Alevilşer Yahudilerin hakkımd5an geliyor bide sünni Hamas
