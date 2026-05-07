"Erdoğan'a 'sana bağlıyız Reis' demeye geldiler"

Gazeteci-yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli ifadeler kullanan Korkutata'nın yazısı şöyle:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük elçilerini ağırladı.

Nerenin büyük elçileri?

Kenya, Uganda, Filipinler, Kolombiya, Peru, Vietnam... Nerede bu ülkeler? Haritada bile gösterilmesi zordur.

Ama siz Yeni Akit okuyucularına şöyle tarif edeyim!

Yüz Yıllardır sömürü baronların Avrupa'nın, Amerika'nın sömürdüğü Asya ve Afrika ülkeleri Türkiye'ye niye geldiler?

Başkan Erdoğan'ın yanında ne işleri var? Birileri yazmış "güven mektubu" sunmuşlar.

Başkan Erdoğan'a tamam da bu "güven mektubu" da ne demek?

"Bu dakikadan emrindeyiz demek baş komutan" demektir.

Türkiye'nin boyunduruğu altına girmeye gelmişler. "Bizim ülkemizin kaderi bundan sonra sana bağlıdır, Reis" demeye gelmişler.

Allah sizlerden ve bunlardan razı olsun.

Dünyayı sömüren, bu şebekeye haddini bildirdiği için "var olmaya" demeye gelmişler.

Simdi sana komik gelebiliyor ve buna inanmıyorsun. Ama ben sana ispatlayabilirim.

ABD Başkanı Donald Trump, dedi ki, "Bundan sonra desteğimi çekeceğim ve onları cezalandıracağım" Ama neden? "Çünkü bana İran savaşında yardım etmediler."

İtalya başbakanı Meloni dedi ki, "Sen bize destek versen ne olur, vermezsen ne olur?"

İspanya Başbakanı bir açıklama yaptı ve "Hadi oradan Amerika hadi oradan... Seni de İsrail'i de tanımıyoruz."

Kim bu ve kime diyor? Peki kime güvenerek? Hemen anlatayım!

İspanya Başbakanı ve İtalya Başbakanı Meloni, bu açıklamaların hemen ardından ülkenin ekonomi bakanları birer açıklama yaptılar.

"Türkiye'ye sırtımızı yasladık" dediler.

Bundan sonra büyük anlaşmaları Türkiye ile yapmayı taahhüt etmişler.

Sadece İtalya, İspanya ve Ermenistan birer açıklama yaptılar ve dediler ki, "Rusya ile tren yolu hatlarının projesini sonlandıracağım. Türkiye ile yapacağım ve proje şuanda başladı."

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile çok sıkı fıkı ilişkiler yürütüyor ve bizim güvenliğimizi tehdit ediyor, onlara "aklınızı başınıza alın" dedi.

İran sırf Türkiye'ye güvendiği için, Trump iki tane adamını Pakistan'a gönderdi. İran ile anlaşsınlar diye.

Peki İran yönetimi ne dedi?

"Biz sizin hiç bir adamınızı tanımıyoruz, anlaşma falanda yapamıyoruz."

Dünyadaki bütün ülkeler Türkiye'yi arkasına almış ve millete "racon" kesmeye, efelik yapmaya başlamış, peki bu niye oldu? Çünkü Amerika İran'a yenildi.

Amerika'yı İran'da mağlup eden tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Diğer bütün Müslüman ülkeleri örgütleyip hava sahalarını açtırmak ve "benim iznim olmadan kimse İran'a münakaşaya girmeyecek" dedi ve milyon tane görüşme yaptı.

Türkiye bunları yaparken, güçsüz ve yıllardır sömürülen ülkeler, şöyle bir bakalım kim galip gelecek.

Bir baktılar ki, Amerika, İran'dan çıkmadı. Amerika galip gelemedi. "Ha" dedi millet, artık demek ki güç dengeleri değişiyor ve gelecek projeksiyon da Türkiye'nin yanında olmayan Türkiye'nin boyunduruğu altında olmayan ülkeler kaybedecek.

Avrupa Birliği'miz bak Trump, bizi tehdit etmeye başladı. "Avrupa'yı tanımam" dedi.

Peki ne yapmamız lazım?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yanaşmamız lazım. Ermenistan bu zamana kadar Rusların beni desteklemesi bana ne kazandırdı.

Karabağ'ı kaybettim.

Ne yapmam lazım? Türkiye'ye yanaşmam lazım. İran bunca zamandır Türkiye'ye düşmanlık güdüşüm bana çok zarar verdi.

Peki ne yapmam lazım?

Artık Türkiye'nin dediklerini harfiyen yerine getirmek lazım. Hürmüz boğazını Türkiye'ye izin var. Sınır kapılarını Türklere açmam lazım. Yıllardır yaptıklarımı ve kendimi affetirmem lazım.

Yahu Türkiye'ye yeni Zelanda'dan vatandaşları geldi. Yeni Zelanda dediğimiz yer, Dünya'nın bir ucu, niye geliyorlar, Vietnam'dan, Filipin'den, Peru'dan, Kolombiya'dan peki bu vatandaşların Türkiye'de ne işi var. Peki bu insanlar öğlesine gelmişlerse, Yüz Yıllardır neye gelmediler.

Hepsi taraf gösteriyor taraf!

Dünya'ya poz vermeye, fotoğraf çektirmeye geliyor, "Bak Başkan Erdoğan Bizim yanımızda bize artık dokunamazsınız. Biz Türkiye'nin kardeşleriyiz. Başkan Erdoğan bizim abimiz" Bunu anlatmak için geliyorlar.

Niye gelecekler?

Ama bizimkiler çıkmış dünya siyasetini ve Türkiye'nin bu "Yüz Yılda" yapmış olduğu inanılmaz diplomasiyi sizlere anlatmaktansa; artık sömürgecilere geçit yok. Artık zalimlere geçit yok, artık Türkiye'ye sığmayanlara ve Dünya'nın bütün hatları böylelikle kapanacak.

Hakan Fidan, Avrupa'da, Enerji Bakanı, İran'da, büyükelçimiz Pakistan'da, başbakan yardımcısı ile beraber Azarbaycan Avrupa Birliği'nden çıktı ve görüşmeler askıya alındı.

Bu kararın hemen ardından, Türkiye'nin Kara Kuvvetlerinin komutanı Azarbaycan'a vardı. Peki kime güveniyor? Azarbaycan'a. Peki Türkiye kime güveniyor? Ermenistan Türkiye'ye, İtalya, İspanya, Türkiye'ye sömürülen Filipin'liler, Uganda'lılar, bütün Asya ve Avrupa ülkeleri baştaki zalimler, bir direniş gösteriyor.

Türkiye onlar için direnişin sembolüdür.

Türkiye'nin kahramanlığı ekoldür ekol. Türkiye şu anda kime ne derse desin, binlerce kilometre öteden bütün dünya'yı "tir tir" titreten en büyük güçtür.

Dünya Türkiye'ye sığınmak istiyor, Türkiye Osmanlı yolunda ve bütün İslam dünyasının yanında olduğunun kanıtıdır.