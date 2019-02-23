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Taş yerinde ağırdır…

23 Şubat 2019 Cumartesi

Yerel seçimleri konuşuyorsak bireysel liyakatten söz ediyoruz demektir. Eğer böyle değil de sadece partizanlık dürtüleriyle hareket ediyor ve yorumlarımızı, tercihlerimizi böylesi yanlış bir sabite üzerine kilitliyorsak, tuttuğumuz taraf kazansa da iş ehline verilmemiş ve ülke kaybetmiş olacaktır.

Reel gösterge bu olduğuna göre, sadece demiyorum ama özellikle diyorum CHP’li seçmenler bu gerçeği iyi görmeli, bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi mega kentlerin yerel yönetimini, sırf parti iltizamıyla yetersiz ve de yeteneksiz ellere teslim etme gibi bir yanlışa düşmemelidir. Cumhur ittifakının bu üç mega kentteki adayları başarı ve yetenekleriyle temayüz etmiş şahsiyetlerdir. Her birinin geçmişteki başarı hikâyesi müsellemdir ve onların bu işe ehil olduklarına birer referans hükmündedir. Her seçmenin tercihinin bir değeri, bir ağırlığı vardır. Fakat isabetsiz tercihlerin hiçbir değeri, hiçbir ağırlığı yoktur. CHP’li seçmenlere hatırlatalım: Taş yerinde ağırdır. 

Basına yansıyan haber doğruysa, Ahmet Davutoğlu öncülüğünde yeni bir partinin kurulmak istendiği söylenmektedir. Hüseyin Gülerce partiye hem isim hem de amblem bulmuş. Adı TİP olsun demiş. Açılımı Trenden İnenlerin Partisi imiş. Amblemin de vagon olmasını teklif etmiş. Hüseyin Gülerce’nin önerisini dikkate alırlar mı almazlar mı bilemem. Fakat onun “Yabancı desteği haram lokma gibidir” yazısını sözü sahiplenmesi gerekenlerin dikkatle okumalarını öneririm.

Kıymetli büyüğümüz Hasan Aksay da bu konuda çerçevelik bir yazı yazdı. “Siyasi parti muhalefet değil iktidar boşluğundan doğar” başlıklı sadece düşünce değil aynı zamanda tecrübelerden damıtılmış bu yazı da mutlaka sözü sahiplenmesi gerekenler tarafından okunmalı ve bir baba nasihati ölçüsünde dikkate alınmalıdır. 

Ahmet Davutoğlu, fikri yapısı ve kültürel donanımı yönüyle benim de takdir ettiğim ağırlıklı bir kişidir. Fakat atalarımızın dediği gibi taş yerinde ağırdır. Davutoğlu’nun ağırlık merkezi akademik alanıdır; orda kalması da şarttır. Siyaset, yaşadığı bunca tecrübeyle sabittir ki onun alanı değildir bundan böyle de olmamalıdır. Şimdilik olumlu olumsuz çıkan haberlere bir tepki vermediği için biz de bu kadarla yetiniyoruz. Eğer ateş yanmış ve duman da onun için çıkıyorsa elbette konuyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey olacaktır.

Ahmet Akgündüz, Hayrettin Karaman hocamızı bir televizyon kanalında sohbete davet etmiş. Konu, isyan bastırıldığına göre FETÖ militanlarının hapsedilmesinin ve mallarına el konulmasının caiz olup olmadığını müzakereymiş. 

Ahmet Akgündüz’ün bu davetini İslami hassasiyetine bağlamasına bir şey diyemez, beyan asıldır der geçeriz. Fakat vardığı hükmün yanlışını hatırlatmak durumundayız. Bu yanlış hüküm isyanın bastırılmış olduğunu kabuldür. Kavganın, mücadelenin hatta savaşın en amansız şiddetle devam ettiği bir ortamda; yargıda, emniyette, orduda bunca ayıklamalara, bunca ihraçlara, bunca cezalandırmalara rağmen kripto FETÖ militanları hâlâ cirit atıp dururken ve bunlar her an intikam adına yeni bir fırsat sevdasıyla yanıp tutuşurlarken Akgündüz Hoca hangi isyanın bastırılması garantisinden bahsediyor ve bu hükmünü hangi akli, mantıki, hukuki gerekçeye dayandırıyor; hele, devlet-millet bekasının en öncelikli mesele olduğu şu kaotik ortamda düşmanın ekmeğine yağ sürmek kabilinden böylesi açık çağrılarda bulunmayı hangi vicdani hamulenin sıkletine bağlıyor cidden merak ediyorum. 

Her şeyi ile şeytanlaşmış, şeytanı şeytanlığından utandıracak hile ve oyunların serbest alanı haline gelmiş bir güruhu hak adına müdafaaya kalkışmak ve aksi davranışı haksızlık karşısında susan şeytan kategorisinde değerlendirmek nasıl bir feverana hatta nasıl bir mücazefeye yenik düşmektir.

Ahmet Akgündüz gibi hakperestlerden beklenen FETÖ müdafaası değil, 250 şehidin, üç bin gazinin, elli yılını FETÖ’ye çaldırmış koca bir milletin müdafaasıdır. Sayi meşkûr olsun, önemli ilmi ve akademik çalışmalara imza attı. Bu alanda onun da mutlaka bir ağırlığı olduğunu teslim etmek gerekir. Fakat keşke o alanda kalsa. Taş yerinde ağırdır…

 

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YORUM YAZ

  • ulviulvi2 sa önce
    "Yerel seçimleri konuşuyorsak bireysel liyakatten söz ediyoruz demektir. Eğer böyle değil de sadece partizanlık dürtüleriyle hareket ediyor ve yorumlarımızı, tercihlerimizi böylesi yanlış bir sabite üzerine kilitliyorsak, tuttuğumuz taraf kazansa da iş ehline verilmemiş ve ülke kaybetmiş olacaktır.Reel gösterge bu olduğuna göre, sadece demiyorum ama özellikle diyorum CHP’li seçmenler bu gerçeği iyi görmeli,....."sen zaten baltaki yazdıklarından uzaklaşmışsın.sana bu çelişkiden sonra neden inanalım.
  • mevhibe inalmevhibe inal3 sa önce
    60 yıl Fetönün peşinden giderken aklınız neredeydi?! İktidar zaman içinde yerli-yabancı bütün dalkavuk ve uyanıkları etrafına topluyor.Baştakilerin işi çok zor. Atatürk, " Paşam sizin arkanızdan ne diyecekler" diye sorulunca, "Etrafındaki ....olmasa iyi adamdı derler", dediği söylenir.
  • Masumları koruyalım Öyle mi? Masumları koruyalım Öyle mi? 5 sa önce
    Masumları koruyalım, Ama. Erdoğan ı bitireceğiz diyerek Milletinin hukukunu hiçe sayan Rus elçisini Vuran Rus uçağını düşüren, ABD ambargosu AB ambargosu döviz saldırısı, PKK işbirliği çalışan gizli bir örgüt olan FETÖ sempatizanları ve üyelerine ve kriptolarına merhameti konuşan NURCU olamaz.
  • ayhanayhan5 sa önce
    abicim ne dert ediyorsun? bahsettiğin şahısAKVARYUM MÜSLÜMANIDIR...Sıcak koltuklarda oturup ahkam kesmesi kolay...NOTUMU verdim 28 şubatın evveli ve sonrası...TV de çıkıp tartışırken Fatih şiir yazmış şaraptan bahsetmiş şarap içiyormuş...beyim tasavvuftan girdi...aşktan söz etti..daldı daldı karşısındakine etki edemedi..ne karıştırıyorsun? yazıda şrb kökü geçiyor bildiğin içmek fiilinden eşrebu..şurup be şurup! diyemiyor kıvırıp duruyor...gavur spiker bu sefer bir kaynağa bakıyor "yazın avretle, kışın oğlanla yatacaksın...avret soğuk olur, oğlan eti sıcak olur" konu islam ve cinsellik gözde ya o zaman...oğlan malum..be kardeşim bir eserde geçen 'kadın,kız,kızan'"Kadın(evli olan bakir olmayan), kız(Bakire), kızan(genç erkek=delikanlı)" dendiğinde ne anlıyorsun? "kızoğlankız"denildiğinde ne anlıyorsun? bakir genç kız ve erkek çocuk karışımı cinselliği yaşamamış insan be! bir kız kızoğlan kızım dendiğinde tövbe tövbe hem kız em oğlan mı oluyor be hödük? hadi edebiyatı bilmiyorsun,ulan Türkçe sözlüğü de mi bakmadın? diyemiyor..kıvranıp duruyor ya!!! BOŞ VER ABİ BÖYLE AKVARYUM MÜSLÜMANLARINI..... ZORU GÖRDÜMÜ DİNİNİ DEĞİŞTİRİR BUNLAR.
  • Cumhur’un hakve hukukunu kripto zalimlere yedirmeyinCumhur’un hakve hukukunu kripto zalimlere yedirmeyin5 sa önce
    Altın kalemli Latif Hocam, Mustafa Sungur rahmetli nin “Anarşi sebep ve çareleri” kitabında Bediüzzaman’ a atfenyıllar önce Anarşi ile mücadelenin zorluğunu izah ederken “Kurt gövdenin içine girmiş. Hariçte olsa mücadele mümkündür. Dahilde ise zordur. “ der.Buradaki dahilden kasıt Milletin kendisidir. FETÖ Devletin damarlarında dolaşıyor. Dahilde gizlendiği için mücadele zor ve meşakkatli. Biryandan masumların hakkını korunacak. Diğer yandan hainler cezasını bulacak. FETÖ, Akgündüz ün Rotterdam İslam Üniversitesi ni kapatmak için Hollanda hükümeti ile işbirliği içinde boğazını sıkar ve öylece tutar ama canını almaz. Ta ki istediğini yaptırsın.
  • yılmaz karayılmaz kara6 sa önce
    o taş artık halka zulüm olarak duruyor ve halk olarakta o taşı çöpe atma zamanı geldi.
  • Arif yeter Arif yeter 6 sa önce
    Hdp, 'kürdistanda kazanacağız, batıda da ak partiye kaybettireceğiz' diyor. İp; İzmir, İstanbul, Ankarada hdp ile beraber cehape adaylarını destekliyor. Fetocu meral akşener, bahçeliyi neyle suçladıysa on katını yapıyor. Hdp ye 'kürt halkının temsilcisi' diyor. Chp doğuda hdpye özerklik sözü veriyor. Bu arada saadet partisi de gaza gelip 300 bin oyu ile birşey olacağını sanıp bunların safına geçiyor. Abdullah Gül ve davutoğlu gibi mücessem eneler bulanık suda balık avlama peşinde.. Ayrıca sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devletine vesair düşmanlara mücadelemizde cabası.. Tüm bunlar olurken güya Nur talebesi olan akgündüz ve türevleri ne yapıyor dersiniz? Fetonun soru çalarak, yılda 580 taltif alarak, milleti kandırarak edindiği ve devlet tarafından kamuya kazandırılan haram mallarını ve heder olası canlarını savunuyor... Hemde hala muvazzaf subay ve astsubaylar, savaş pilotları ve generaller fetö den tutuklanırken 'İsyan' bastırıldı diyerek fetocuların içlerine su serpip yanlarında olduğunu ifade ediyor. Bu akgündüz isimli şahsın chpye, hdpye, fetöye dönüp iki laf ettiğini duyan varmı? Bak Erzurum karakümbet mahsulü akgündüz! 1.si bu bir isyan değil işgal teşebbüsü idi. 2.si feto hala dimdik ayakta ve senin gibi kiraladığı adamların yol açmasını bekliyor. 3.sü fetonun hala bitmediğinin en somut delili sensin! İnşallah devlet seni de paketler içeriye atar orda fetocularla medrese-i yusufiye diye diye bol bol birbirinize sarılırsınız.
  • Yunus 16 Yunus 16 6 sa önce
    SON YİRMİ YILDA DOCENT VE PROF. OLANLAR TİTİZLİKLE (ASKER DEKİ GİBİ) ARAŞTIRILMALI VE GEREĞİ YAPILMALIDIR. NAYLON (ÇALMA TEZLER VE SORULAR) PROF LAR AYIKLANMALIDIR. HIRSIZLAR, KUL HAKKI YİYENLER ATILMALIDIR.
  • Yunus 16 Yunus 16 7 sa önce
    ASRIN EN KRİPTO, EN ACIMASIZ, EN AĞIR SİLAHLI(UÇAK, HELİKOPTER,TANK,.)TERÖR ÖRGÜTÜ, SİYASİ YÖNETİMİ GENEL OLARAK EŞLERDEN!!, DAMATLAR DAN, GELİNLERDEN, ÇOCUKLAR DAN KUŞATMIŞ!!! KURTULMAK İSTESELER DE KURTULAMIYORLAR!! ARINMAK İSTESELERDE ARINAMIYORLAR!!! MÜTHİŞ ZEKA İLE ÇOK USTACA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANS LAZIM?? MÜTHİŞ ZEKA ÜRÜNÜ KAYNAK; MÜSLÜMAN TÜRK İNSANIN CEBİ!!! PARTİ KURDURMAK İSTEYENLER, ESKİ CUMHURBAŞKANI, ESKİ BAŞBAKAN, ESKİ BAKAN EŞLERİ OLMASIN??!!? KADINLAR İÇİN SARAY HAYATI LÜKS ŞAŞALI HAYAT DAN VAZGEÇMEK KOLAY OLMAZ?? ESKİCİLERİN EŞLERİ ESKİ CEMAAT İÇİNDEN GELEN ABLALAR DAN OLABİLİR Mİ??? İHTİMAL??? ESKİ BAKAN, VEKİL, B. Başkanı ÇOCUKLARI DAMATLAR... SAVCILARIN SUÇ SAYDIĞI; YURT, OKUL, EV, BANK ASYA, ABONELİK, DERNEK, SENDİKA, .... GİBİ YERLERE BULAŞMIŞ???
  • Nurullah parlak Nurullah parlak 8 sa önce
    Akgündüz isimli Hollandalı pof prof, her ağzını açtığında 'ben İslam alimiyim' diyerek, alim olmadığını ilan eder. Ey alimliği kendinden menkul hürmet dilencisi prof, sen nesin, kimsin, ne malumatın var ki feto isyanı bitti bastırıldı diyorsun. Hemde bunu yapmayanları dilsiz şeytan ilan ederek dilli şeytan oluyorsun! Hala muvazzaf subay pilotlar görevden alınıyor ve daha bitmedi. En azılı kripto fetocular bu kadar sahip çıkamıyor fetoya. Bu devlet bunun hesabını sormalı bu soru çalarak sahtekarlıkla prof olmuş kişiden. Bunu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz Sayın yazar. Allah Nur talebelerini bu gdo lu nurculardan korusun.
  • AhmetAhmet8 sa önce
    İhalelerde ki komisyon alma hakkı gerçek değeri üzerinden olursa mantıklı
  • tecrübe edilditecrübe edildi8 sa önce
    Davutoğlu en fazla üniversitede okutman olur; siyaset onun üzerine birkaç beden büyük geliyor! Hocalık yaparsa bakanlık ve başbakanlık deneyimini bonüs olarak kullanır, çocuklara anılarını anlatır, emekleri böylece değerlenmiş olur.
  • AhmetAhmet8 sa önce
    O taş sadece maaşa ve aldığını hak etmek için uğraşıyorsa ihalelerde usulsüzlük yapılmadığı sürece taş yerinde ağırdır.
  • ümmi nur talebesi olmayı yeğlerimümmi nur talebesi olmayı yeğlerim8 sa önce
    Bir hocanın, hocalık donanımıyla aynı anda risale-i nur talebesi olma gayreti ne denli zorlu bir uğraşmış meğer! İkisi aynı sepette bir arada taşınamıyor, sap tahammül edemeyip kopuyor!
  • fetö kaygu ve sevgisifetö kaygu ve sevgisi9 sa önce
    Akgündüz, kendiyle Alpo Kuytul arasında gidip gidip geliyor..
  • Muhammed Muhammed 9 sa önce
    Hocam kaleminize sağlık. Tercihler ve tercihe sunulanlar, ehliyet ve liyakat esasına göre seçilmelidir. Yazınız çok istifadeye vesile olmuş. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin. 'Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki; istidadı san'atta intişar ve tedahül ve san'atın mekayisine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal.. elhasıl, fena fi's-san'at olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle; teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'atın suretini çirkin eder. Zira bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san'atın imtizacsızlığı için bir keşmekeş olur. Muhakemat - 53 - Üstad Bediüzzaman'Dikkat et, nasılki bir evin levazım-ı mütenevviası yalnız bir san'atkârdan alınmaz, belki herbir hâcette o san'atta mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Öyle de saadet-saray-ı kemalâtta o kanuna tatbik-i hareket etmek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki; birinin saati kırılsa terziye saatimi dik dese; yuhadan başka cevab var mıdır?..'Muhakemat - 29 - Üstad Bediüzzaman
  • Bayram ali korkmazBayram ali korkmaz9 sa önce
    Tahsin paşada jön Türkcü çıktı, bakalım daha ne kadar sukütü hayale üğrayacağız
  • Beytullah YIKILMAZ Beytullah YIKILMAZ 9 sa önce
    Kıymetli Latif Erdoğan bey yazınızı yine çok musîb tesbitlerle ve düsturlarla tekvin etmişsiniz. Hususan akgündüz hakkında.. Kanaatimce bu akgündüz, fetonun uyuyan hücresidir. Ne zaman ülke bir beka darboğazına girse bu zat uyandırılıp günyüzüne çıkar, kah cumhurbaşkanımızla, kah devlet ekranıyla uğraşarak olması gereken üslup ve usulden çok uzak şekilde umuma açık mecralarda tezvirat ehline malzeme verir veya fetocuların içlerine su serper. Bu konuya temas etmeniz bizleri sevindirdi. Allah razı olsun.
  • sitemsitem10 sa önce
    Sayın yazar,sizi bir kaç yıldır ilgi ile takip ediyorum özellikle feto ile ilgili yazılarınızı dikkat ile okuyup üzerinde düşünürüm.sunu itiraf etmeliyim ki fetocularin toplum tarafından tanınmasını saglayacak,fetoculari teşhir edecek yazınıza rastlamadım.fetocu canilerin,kirlenmiş beyinleri ile toplum icindeki rollerini örnekler ile anlatarak,konunun anlaşılmasını saglasaniz.darbe en büyük örnek değil mi diyebilirsiniz,fetocular darbeye inanmiyor.size yardımcı olması için şu soruma bakarak ne dediği mi anlatırım umarım.hic bir şeyden haberi olmayan fetocu memuru nasıl tanırız?
  • CebelitarıkCebelitarık14 sa önce
    Bugün İzmir Belediyecilik alanında perişan, kötü yönetildiğini bile bile Solcular adamlarına inatla sarılıyorlar. Sağcılar ise hep gevşek bir tavır içindeler; armutun sapı, üzümün çöpü diyerek mızmızlık ediyorlar. Biz 1990 ları yaşadık çöpler, akmayan musluklar işlemeyen otobüsler ve merkezi yönetimde koalisyon hükümeti. 1994 de güneydoğuda teröre 1 yılda 3350 (yazıyla üçbinüçyüzelli) şehit verildiği yıl oldu. 28 şubat darbesi de cabası.Ama insanlar hemen unutuyorlar. İzmirli gerçekle ilgisi olmayan yaşam tarzı endişesiyle korkutulup oy alıyor CHP. Ama bize yaşanmış gerçek kabus dolu 1990 ları unutmamız söyleniyor. Enflasyonun %150. gecelik faizlerin %8000 (yazıyla sekizbin ) olduğu dönemi unutmamız söyleniyor. Ve o zaman Ecevit gibi art niyetli olmayan ama beceriksiz bir başbakan vardı. Bugün ise Kılıçdaroğlu gibi hiç güvenilmez biri var. İnsanlar Onun peşine mi takılsın. Gizli ortak HDP yede yarayan koalisyona mı oy versin? Basiretli olalım. Dış Dünyada kaos varken bizde 100 yıl evvel İttihat ve Terakki Partisinin peşine takılanlar gibi macera ararsak ülkemize yazık etmiş oluruz. Türkiye adeta Nuh'un gemisi gibidir. Son Kaledir. Anadoludan başka sığınacak ve gidecek yerimiz yok. Aklımızı başımıza alalım. Maceraya gerek yok. Şımarıklık ve mızmızlık yapılmamalı. Japonya gelişmiş diyorlar. ama 40 yıldır aynı partinin iktidarda olduğunu söylemiyorlar. Bazı şeyler istikrarla sağlanır. Hep yap-boz yaparsak nasıl ivme kazanacak bu ülke. 1990 lar hep yap-bozla geçti. Özal'ın yaptıkları tüketildi. Yapmak zor yıkmak kolaydır. Artık şu sıkıldım laflarından da gına geldi. Koca bir ülke çocuk değildir. Ben sıkıldım deyip haydi tekrar baştan başlayalım desin. Allah hepimize basiret ve feraset versin. AMİN !

Latif Erdoğan

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