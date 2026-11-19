İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Bugün size yaşanmış bir olayı anlatacağım.

Bir plastik enjeksiyon fabrikasında, işverenin dokuz yaşındaki oğlu arada sırada bir arkadaşıyla birlikte iş yerine gelirdi.

Oğlunun arkadaşının halası ve amcası da bu fabrikada çalışmaktaydı.

Bir gün çocuk fabrikaya geldi ve halasının yanına gitti. Hala, hurda plastikleri sıyırıyordu. Bir süre sonra çocuğun tuvalete gitmesi gerekti. Fabrikanın içine girdi. Plastik enjeksiyon presinin yanından geçerken makineden renkli iplerin çıktığını gördü. Merak etti ve elini uzatıp iki kez bu iplerden aldı. Üçüncü kez elini uzattığında ise otomatik ayarlı pres kapandı. Çocuğun çığlığını duyan çalışanlar koşup geldi. Çocuğu alıp hastaneye götürdüler, ancak eli bilekten kesilmek zorunda kaldı.

İşveren, hala ve amca olayı başlangıçta aynen böyle anlattı. Ancak üç ay sonra hala ile amcanın ifadesi değişti. “Bu ifadeyi bize mobbing uygulayarak verdirdiler,” dediler. Yeni ifadelerinde şöyle anlattılar: “Yeğenimiz haftada iki üç gün gelip plastik sıyırmamıza yardım ediyordu. Patron da ona harçlık verirdi.” Gerçekten de patron, ara sıra kendi oğluna para verirken bu çocuğa da harçlık vermişti.

Burada bir hatalar zinciri vardı. Öncelikle çocukların fabrikaya gelmesi ve içeri girmesi engellenmeliydi. Ayrıca plastik enjeksiyon presi, kapağı kapalıyken çalışmalıydı; oysa sensör iptal edilmiş ve makine açık çalıştırılıyordu. Bu durum güvenli değildi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli tedbirler alınmamıştı.

Kamu davasında işverene, taksirle yaralama suçundan üst sınırdan hapis cezası verildi ve işveren tutuklandı. SGK rücu davası açtı ve çocuğu çalışan olarak kabul etti.

Çocuğun anne ve babası da maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İşveren, kiracı olduğu iş yerinden kendi yeni fabrikasına taşınmayı planlıyordu. Ancak hakkında ihtiyati tedbir kararı alındı ve taşınamadı. Aylar içinde maddi ve manevi olarak tükendi. Hacizler geldi ve fabrika kapandı.

Bir ihmal, nelere mal oldu.